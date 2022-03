Lanzan campaña #CookForUkraine para ayudar a niños y familias en Ucrania: cómo puedes aportar

Chefs y escritores gastronómicos han lanzado una campaña llamada #CookForUkraine con el objetivo de recaudar los fondos para los niños y las familias desplazadas por la invasión de Rusia en Ucrania.

Se estima que más de 7.5 millones de niños podrían quedarse sin acceso a los servicios esenciales a medida que se intensifica el conflicto.

La campaña está recaudando fondos para el llamamiento de Ucrania de Unicef Reino Unido. #CookForUkraine es iniciada por el mismo equipo detrás de #CookForSyria que recaudó más de un millón de libras esterlinas.

Cualquier persona, propietarios y operadores de restaurantes, hoteles, cafeterías y bares pueden donar y participar en la campaña.

En esta campaña se han unido chefs, influencers y escritores gastronómicos como Zuza Zak, Clerkenwell Boy, Olia Hercules, Alissa Timoshkina y Layla Yarjani de Unicef Next Gen.

“Al igual que millones de rusos, yo también tengo raíces ucranianas y crecí con una hermosa dieta de platos ucranianos y rusos”, dijo Timoshkina, autora de Salt and Time: Recipes from a Russian Kitchen. “Cocinemos por la paz, la libertad, la verdad, el sentido común, el pensamiento racional y la por amor”.

#CookForUkraine también proporciona una plataforma para que las familias ucranianas y sus seguidores compartan recetas entre sí, junto con las historias detrás de esos platos.

La primera sugerencia es organizar un club de cena #CookForUkraine o una venta de pasteles, y donar las ganancias en Just Giving.

La segunda forma es compartir tus fotos, recetas e historias de platos en las redes sociales usando el hashtag #CookForUkraine. Si no tienes receta, en Just Giving puedes encontrar varias.

La tercera forma es hacer una donación en línea a través de Just Giving.

Los propietarios y operadores de restaurantes, hoteles, cafeterías y bares pueden agregar una donación voluntaria de £ 1, £ 2 o £ 5 a la factura durante todo el mes de marzo de 2022.

También puedes donar a través de algunos vendedores de alimentos que se han unido a la campaña, como FieldGoods, que igualará cualquier donación que los clientes decidan hacer al finalizar la compra.

El chef José Andrés y su organización World Central Kitchen también se encuentra apoyando con alimentos a los necesitados en Ucrania y en la frontera del país con Polonia. Han servido comidas calientes a los refugiados que llegan a la estación de tren en Lviv y en Przemysl, Polonia; y en asociación con restaurantes en Kiev están llevando alimentos a hospitales y albergues.

Since Russia began their attack on Ukraine last week, WCK has activated restaurants in Ukraine and 4 surrounding countries, serving hundreds of thousands of meals to families—and we'll be here as long as we're needed. Thank you to all making this possible. 🙏 #ChefsForUkraine pic.twitter.com/9ohlO48Rpe

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 5, 2022