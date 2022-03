Toni Costa recordó cuando Alaïa tenía 1 año con un tierno video

Toni Costa felicitó a Alaïa, su hija, en su cumpleaños número 7 con un lindo video. El papá de la pequeña sacó del baúl de los recuerdos un audiovisual de hace 6 años, cuando celebraron el primer año de vida de Alaïa.

“Hoy mi princesa @alaia cumple 7 añitos. Se hace grandeeeee y aquí estábamos celebrando su primer cumpleaños junto a su prima #Noa en 2016”, escribió el padre de Alaïa y ex pareja de Adamari López.

“Y que me regale la vida muchísimos años para seguirte celebrando la vida, te amo”, concluyó Costa. En el tierno video se ve a Alaïa intentando formar el número que cumple con sus manos.

Por su parte, Adamari López publicó una linda galería fotografía dedicada al cumpleaños número 7 de Alaïa, donde ambas posan con junto a muchos coloridos globos.

“Mi princesa @alaia hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida. Qué rápido han pasado estos años, pero he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir arrunchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes… quiero verte cumplir tus sueños, toditos y cada uno de ellos!”, detalló López en el texto de la publicación que hasta el momento tiene más de 207,000 me gustas.

“Ay mi princesa te amo con locura, estos han sido los mejores 7 años de mi vida a tu lado”, concluyó la conductora boricua.

El cumpleaños de Alaïa está siendo celebrado en Cancún, en un lindo hotel de Nickelodeon, inspirado en Bob Esponja. En las historias de Instagram de Toni Costa y Adamri López se han podido ver detalles de la celebración de cumpleaños.

