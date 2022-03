Alcalde recorre restaurantes para celebrar el primer día sin mandato de prueba de vacunación en NYC

Este lunes marcó el primer día en que ya no se necesita mostrar una prueba de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a un restaurante, gimnasio, teatro, museo o un evento deportivo en la ciudad de Nueva York. Y para celebrar la eliminación del programa conocido como ‘Key to NYC’ y demostrar que la Gran Manzana está “open for business”, el alcalde Eric Adams realizó un recorrido por varios negocios del vecindario del East Village, en el Bajo Manhattan.

Y sin duda son los comerciantes los que más están celebrando el cambio de las reglas, ya que a dos años de la pandemia han sufrido grandes pérdidas económicas por las restricciones y mandatos, que llevaron incluso a muchos a cerrar sus puertas y despedir a miles de trabajadores, una gran mayoría de ellos inmigrantes hispanos.

En su recorrido por el East Village, Adams estuvo acompañado por la concejal de origen puertorriqueño Carlina Rivera, quien representa a esa área de Manhattan, y ambos fueron recibidos con gran entusiasmo por los dueños de restaurantes que apoyan el levantamiento de las restricciones.

Pero a pesar que esta movida es vista como un gran paso para la recuperación económica de la Gran Manzana, se están escuchando voces que la critican, incluyendo algunos clientes que han expresado temor de ingresar a negocios como los restaurantes sin conocer el estatus de vacunación de la persona que se le siente al lado.

Y a esas personas Adams les envió un mensaje directo: “Todavía tenemos los espacios para comer al aire libre en los restaurantes, nos sentíamos como si fuéramos París, y ahora París se siente como Nueva York. Y si todavía no está listo para ingresar a los espacios interiores, puede hacerlo al aire libre”.

El alcalde añadió que durante el fin de semana visitó otros seis restaurantes, “y muchos neoyorquinos aplaudieron, se pararon para darme una ovación asegurando que están listos para volver a la normalidad”.

Y aunque los requisitos de vacunación contra el COVID-19 en restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento, culturales y deportivos, finalizaron este lunes, todavía debe mostrarse la prueba de inmunización en los teatros de Broadway, en los cuales también sigue vigente el uso de máscaras.

“Nuestras actuales guías siguen hasta el 30 de abril, y tenemos programado actualizarlas el 1 de abril”, dijo en un comunicado la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin, agregando que las discusiones “se llevan a cabo semanalmente sobre nuestros protocolos y, en este punto, no hay cambios en nuestra guía”.

La eliminación de los mandatos en la ciudad de Nueva York se dan en momentos en que continúa registrándose un notable descenso en los números de casos y hospitalizaciones de COVID-19. Las cifras más recientes reportadas el domingo demuestran que la tasa de positividad en todo el estado alcanzó su nivel más bajo desde el 18 de julio de 2021, ya que solo el 1.36 % de las pruebas realizadas dieron positivo, lo que mantuvo esa tasa por debajo del 2% por décimo día consecutivo.

Otra medida eliminada

Además de las pruebas de vacunación, otro importante cambio que entró en vigor este lunes fue el permitir que los estudiantes de las escuelas públicas puedan dejar de usar las máscaras en los espacios interiores, aunque ese mandato sí sigue vigente para los pequeñitos menores de 5 años hacia abajo, ya que es el segmento de la población que todavía no es elegible para vacunarse.

Y en varios programas de televisión en los que apareció el Alcalde en la mañana, antes de visitar los restaurantes, dejó que claro que se tomará su tiempo para decidir cuándo los estudiantes del pre-K podrán dejar de usar los tapabocas.

“No voy a permitir que esos bebés usen una máscara durante todo el tiempo que estén en la escuela”, dijo Adams. “[Pero] están en entornos cerrados y confinados a eso. No están vacunados y los números muestran que son el número más alto que está hospitalizado cuando miras a los niños”.

Y precisamente un numeroso grupo de padres protestó este lunes en las afueras de la Alcaldía, para exigir a Adams que permita que sus hijos menores de 5 años puedan dejar de usar las máscaras, e incluso indicaron que presentarán en la Corte Suprema de Nueva York una demanda contra la Ciudad, y específicamente contra el Departamento de Salud.

Cuando se le preguntó a Adams en NY1 qué le diría a los niños menores de 5 años que ven a sus hermanos ir a la escuela sin máscaras, respondió: “Cuando tienes hermanos y hermanas mayores, a veces lo hacen primero para asegurarse de que sea seguro para ti”.