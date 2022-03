Christian Karembeu sobre Kylian Mbappé: “Si no ha renovado es porque hay otro equipo y es el Real Madrid”

El excentrocampista francés del Real Madrid Christian Karembeu, habló sobre el partido del miércoles entre el PSG y el conjunto ‘Merengue’ correspondiente a las UEFA Champions League donde se espera que Kylian Mbappé, a quien considera “un chico muy inteligente”, sea el centro de atracción.

Karembeu, que actualmente es directivo del Olympiacos de Grecia, se tomó el tiempo para hablar de Mbappé en una entrevista para ‘Radio Marca’ en la que indicó que está confiado en ver al joven delantero vestido de blanco a partir de la próxima temporada.

“Siempre he dicho que el Real Madrid gana con franceses en sus filas. Ojalá que Mbappé sea el próximo fichaje… si no está hecho ya. Es un chico muy inteligente y si no ha renovado con el PSG es porque tiene una salida con otro equipo y no hay otro equipo que el Real Madrid”, expresó a ‘Radio Marca’.

Por su parte, el exjugador galo no escondió su favoritismo hacia el equipo de la capital de España. “Voy con el Real Madrid. Vestir la camiseta blanca llena de felicidad, la misma que le deseo a todos los madridistas por este 120 aniversario. Es el mejor club del mundo”, opinó.

Asimismo, Karembeu afirmó que el PSG es favorito a ganarlo pero confía que el el Madrid pueda ganar. “Primero hay que empatar y luego culminar una remontada. Ancelotti sabe perfectamente lo que tiene que hacer con su plantilla. No va a ser fácil, pero el partido se juega en el Bernabéu”, puntualizó

A su vez, el entrevistado analizó el partido de ida e indicó que el Real Madrid fue claramente dominado. “No jugó de manera creíble en el Parque de los Príncipes. Solamente tuvo un ataque bueno, no hubo más ocasiones de hacer goles. El equipo esperó muy abajo y el PSG dominó”.

Por último, manifestó que por ser el cumpleaños del equipo ‘Blanco’, los jugadores deben ganar. “La historia de la Copa de Europa es la historia del Real Madrid. Esto pasa desde la época de Puskas y Gento. ¿Es el cumpleaños del Real Madrid? pues toca hacer un partidazo y ganar la Champions League”.

