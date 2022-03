Gennaro, el hijo de Francisca Lachapel, cumplió 8 meses y conquistó corazones en Instagram

Gennaro, el hijo de Francisca Lachapel, cumplió 8 meses de edad y continúa conquistando a los millones de seguidores de su madre.

La conductora dominicana de Despierta América publicó una tierna imagen de su bebé acompañada de un lindo mensaje: “Yo de verdad que no me lo como porque me quedo sin hijo después. Don Gennaro está cumpliendo 8 meses hoy señores y no lo puedo creer”, dijo Lachapel.

También agregó: “Parece que fue ayer que mi muchachito llegó a este mundo. Protégelo siempre señor”.

Francisca Lachapel ha compartido con sus seguidores todo su proceso de maternidad. Hemos visto su embarazo, el divertido y emotivo momento en el que se vió como Gennaro estaba aprendiendo a gatear y diversos episodios más del crecimiento del bebé.

Sus cumple mes no han sido la excepción y los seguidores de la ganadora de Nuestras Belleza Latina 2015 le han dejado lindos mensajes a ella y a Gennaro en este octavo mes de vida:

“Atención revistas de bebé Gennaro tiene mucho potencial”, “Príncipe DIOS bendiga inmensamente tu vida”, “Dios lo bendiga ese hombrecito tan lindo” y “Ay Dios mío 8 meses ya. Que Dios te proteja siempre. Me lo como de lejos”.

Además, diversas personalidades han dejado también sus reacciones ante esta linda fotografía de Gennaro:

Carolina Sandoval: Belloooooo

Karla Martínez: Pero que guapura de hombrecito!!! 😍

Aleyda Ortíz: Tan bello 😍 Dios lo bendiga siempre

Ana Patricia Gámez: Me ha hipnotizado con esa mirada

Junto a la maravillosa etapa como madre que está viviendo Lachapel, también la hemos visto trabajando para recuperar su peso ideal. La dominicana sigue al pie de la letra con su rutina de ejercicios y de alimentación saludable para llegar a su meta. Tras la edición 2022 de los Premios Lo Nuestro, reveló que estaba muy contenta con lo que ha logrado en cuanto a su apariencia, pues esa noche reveló que había bajado 9 libras más:

“Me siento tan contenta! Tan orgullosa de lo logrado con esfuerzo y dedicación con @yesyoucan me siento saludable y con más energía ¡9 libras menos con mi #detox de 7 días!”, dijo la conductora de Despierta América al presumir el elegante vestido que usó para la gala musical.

