“No soy un asesino”: hombre acusado de haber matado a 18 ancianos en Texas asegura que pronto será absuelto del caso

Billy Chemirmir, de 49 años, acusado de matar a 18 mujeres mayores de edad en el área de Dallas en un lapso de dos años, asegura que es inocente y que será absuelto del caso.



En entrevista con The Dallas Morning News, el hombre nacido en Kenia y que permanece en la cárcel del condado de Dallas mientras espera su nuevo juicio el próximo 25 de abril negó los cargos en su contra y aseguró que está 100 por ciento seguro de que no irá a prisión.



“No soy un asesino. No soy en absoluto lo que dicen que soy. Soy una persona muy inocente. No me criaron de esa manera, fui (criado) en una buena familia. No tuve problema en toda mi vida”, dijo Chemirmir al medio antes señalado.



Chemirmir fue arrestado en marzo de 2018 después de que Mary Annis Bartel, de 91 años, denunció ante las autoridades que un hombre entró por la fuerza a su apartamento ubicado en Plano, un suburbio de Dallas, e intentó ahogarla.



La victima señaló que su atacante le dijo “váyase a la cama, no luche” y le puso una almohada sobre la cara; los servicios de emergencia lograron revivirla y ella denunció que el atacante le había robado una caja con joyas.



La policía rastreó a Billy Chemirmir hasta su apartamento luego del ataque a Bartel y hallaron joyas, así como dinero en efectivo en el lugar, además de una caja que estaba en la basura con el nombre en un papel de otra mujer, Lu Thi Harris, de 81 años, y cuando se dirigieron a su apartamento, la anciana estaba muerta.



Se sabe que Billy Chemirmir usó sus conocimientos de enfermería para atacar a sus víctimas con una almohada y robarle sus objetos de valor.



Pese a las evidencias, el acusado reveló al medio antes mencionado que se encontraba en el lugar y momento equivocado.

