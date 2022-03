Problemas: No hay vestido de novia para Francisca Lachapel

Sobre la boda de Francisca Lachapel no hay muy buenas noticias. La conductora de Despierta América está está teniendo problemas con los preparativos. Y es que ésta se celebrará en su tierra natal, República Dominicana. Sobre estos preparativos la conductora dijo que todo va mal, muy mal.

En entrevista con Mezcalent contó que los preparativos van mal: “¡Muy mal, atrasadísimo!, pero va a salir, no se preocupen que hay boda, la boda va, pero los preparativos lentísimo todo”. También agregó que le han pasado muchas cosas: “Muchas cosas en corto tiempo, me metí en mucho lío al mismo tiempo”, aseveró.

Lo peor de todo es que Francisca Lachapel no tiene vestido de novia. Y dice que esto es lo peor: “No tener vestido, por ejemplo. No tengo vestido, eso hay que hacerse con tiempo y anticipación, pero ya lo estoy trabajando”.

No hay vestido de novia, pero sí hay un plan:

A Mezcalent Francisca Lachapel le contó que lo peor que le está pasando con los preparativos de la boda es no tener vestido de novia, y es que además todo se está retrasando horrores, pero para el vestido asegura que tiene un plan, porque la boda va, porque va.

Sobre el vestido: “El plan es buscar. Buscar y a ver si me va porque tú sabes que ahora con la pandemia y todo, todo está muy lento para llegar; entonces yo espero que me alcance el tiempo para pedir un vestido y si no, ahí veré qué me invento el día de la boda”.

La conductora de Despierta América dio estas declaraciones a su paso por la alfombra roja dedicada a celebrar la edición de las 25 Mujeres más Poderosas de People en Español.

Pero no todo son malas noticias

Jomari Goyso dice que “Soñar es un lujo, y ver el sueño hecho realidad un milagro”. Esta declaración la ha dado el español al ver la última publicación de su amiga Francisca Lachapel en Instagram. Y es que en ella se puede ver el rostro de la conductora de Despierta América nada más y nada menos que Times Square. ¿Por qué y cómo?

Parece que todo es por Latin Plug en conmemoración al día internacional de la mujer. En la imagen describen a Lachapel como una mujer y comprometida con la igualdad de la cultura latina.

Por esto Francisca Lachapel ha derramado lágrimas en el set de Despierta América de Univision. En Instagram dejó este mensaje: “Haz tú lo posible porque Dios se encarga de lo imposible. Pensar en ver mi imagen proyectada en Times Square, hace 10 años atrás, era simplemente locura, irreal. Si, el hecho de tan solo pensarlo. ¡Pero ahí esta! Y no es solo el hecho de que haya una foto mía en ese lugar, es todo lo que representa y los momentos que reviven en mi cabeza”.

Continúa: “Yo voy a aprovechar este momento y decirle a la Francisca de 21 años que tomó ese avión en busca de sus sueños, sin tener muy claro lo que le esperaba, pero con la esperanza de una vida mejor para ella y los suyos, que gracias y que estoy muy orgullosa de ella”. “Le quiero decir a esa Francisca que trabajó en las calles vendiendo ollas, a la mesera, a la que pasó hambre, a la que un día casi duerme en la calle, a la que se sintió perdida, a la que muchos llamaron loca cuando hablaba sobre sus sueños, le quiero decir que VALIÓ LA PENA. Le digo a esa niña soñadora que lo hizo muy bien. Y le agradezco por ser tan fuerte y por siempre CREER“.

A sus fans, a los latinos también les dice: “También te hablo a ti, que me estás viendo. Si sientes que no puedes más te quiero decir que sigas adelante, los momentos difíciles no llegan para detenernos, llegan para prepararnos. Dios es bueno en todo momento y él tiene bendiciones guardadas para ti. Dios responde al esfuerzo, a la dedicación y a la entrega. Todo, todo es posible. ¡A Soñar en grande! Gracias @latinplug por este reconocimiento tan especial”. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

