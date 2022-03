Francisca Lachapel está lista para otro embarazo: ¿Un bebé más para la familia de Despierta América?

A su paso por la alfombra dedicada a celebrar la edición de las 25 Mujeres más Poderosas de People en Español, Francisca Lachapel, conductora de Despierta América, confiesa que los preparativos de su boda en República Dominicana van muy retrasados, hasta el punto que no tiene vestido de novia.

“Estoy en un momento muy bonito de mi vida, porque después de mi hijo es como que me siento súper-poderosa”, dijo sinceramente la conductora de Univision.

Siempre has dicho que quieres tres hijas, ¿vas a buscar un hermanito o hermanita para Gennaro pronto?

Sí, tengo mucha ilusión de convertirme en mamá otra vez. Yo creo que sí, para salir de eso con tiempo. Uno propone, pero Dios dispone, lo que él quiera pero sí, rapidito.

“No me la pasé tan bien en el embarazo, pero recuerdo que una amiga me dijo ‘vas a extrañar la barriga’, y como yo estaba tan gordita yo decía yo no creo que yo extrañe esto nunca; pero efectivamente, yo lo extraño, extraño estar embarazada, es lo máximo”, dijo la conductora

¿Qué vas a cambiar en el próximo embarazo?

Menos libras a mi cuerpo, es lo que haría, creo que me movería un poquito más. Ni siquiera comía tan mal, lo que no me ayudó mucho es que estaba tan cansada que yo me dormía todo el tiempo, entonces trataría de obligarme a hacer ejercicio. No «matarme» haciendo ejercicio, pero por lo menos estar más activa.

¿Qué tal los preparativos de la boda en República Dominicana?

¡Muy mal, atrasadísimo!, pero va a salir, no se preocupen que hay boda, la boda va, pero los preparativos lentísimo todo.

¿Por qué?

Porque me han pasado muchas cosas en corto tiempo, me metí en mucho lío al mismo tiempo.

¿Qué es lo que peor va?

No tener vestido, por ejemplo. No tengo vestido, eso hay que hacerse con tiempo y anticipación, pero ya lo estoy trabajando.

¿Cómo vas hacer? ¿Cuál es el plan?

El plan es buscar, ¡jajaja!, buscar y a ver si me va porque tú sabes que ahora con la pandemia y todo, todo está muy lento para llegar; entonces yo espero que me alcance el tiempo para pedir un vestido y si no, ahí veré qué me invento el día de la boda.

Lee Más sobre Francisca Lachapel:

Francisca Lachapel rompe en llanto al ver su imagen iluminado Times Square en New York

Gennaro, el hijo de Francisca Lachapel, cumplió 8 meses y conquistó corazones en Instagram

Francisca Lachapel agitó su cabello y mostró su caminata de pasarela