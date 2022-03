¡Barbie cumple 63 años! 10 datos interesantes de la muñeca que ha conquistado generaciones

Hoy, 9 de marzo, uno de los juguetes más icónicos en prácticamente todo el planeta está de fiesta. La famosa muñeca Barbie está cumpliendo este día 63 años de existencia.

Fue en 1959 cuando la primera Barbie se dio a conocer en el American International Toy Fair de Nueva York. Nadie de aquella época podría imaginarse que aquella muñeca que en realidad se llamaba Barbara Millicent Roberts, en honor a la hija de su creadora, Ruth Handler se convertiría en una fuente de inspiración para las niñas sobre su vida adulta, así como uno de los grandes iconos de moda y de la cultura pop.

Desde hace más de 6 décadas, Barbie se ha posicionado como una embajadora de belleza, lo cual en los últimos años no es del todo bien visto por el tema de las medidas de la muñeca que si se traspolaran a la vida real, simplemente serían irreales; sin embargo, la esencia de este juguete va más allá, pues para muchas generaciones de mujeres significó, en sus horas de juego, vislumbrar en lo que podrían convertirse en un futuro, desempeñando un rol importante en la sociedad, ya sea como amas de casa, madres, doctoras, maestras e incluso, astronautas.

Ante esto, desde hace ya tiempo se estipuló que el 9 de marzo sería el Día Internacional de la Barbie, justamente un Día después de la conmemoración del Día internacional de la Mujer.

Mattel, quien es la empresa que viene fabricando a Barbie desde hace ya varios años, también han propugnado por lanzar un mensaje de pluralidad con esta muñeca, al sacar distintas versiones de ella respecto a razas, etnias y nacionalidades.

Y precisamente por ser el cumpleaños de Barbie, en seguida te dejamos algunas curiosidades que debes saber sobre ella.

10 cosas que no conocías sobre la muñeca Barbie

1) Barbie siempre fue una mujer adulta, así que en 1961 se decidió crearle un novio, lanzando así al muñeco Ken, el cual siempre ha jugado un papel secundario pues la muñeca siempre ha demostrado ser exitosa por ella misma.

2) Barbie es la muñeca con más profesiones. Algo curioso es que “llegó a la Luna” antes que Neil Armstrong pues su versión astronauta salió al mercado en 1960. De hecho, también ha sido la “primera presidenta de Estados Unidos” al salir a la venta con dicha caracterización en 1990. View this post on Instagram A post shared by Cinzia Di Milo (@le_passioni_di_cinzia)

3) Su creadora, Ruth Handler, se basó en una muñeca para adultos para crearla. Fue en un viaje a Alemania que conoció a la muñeca Bild Lilli y pensó que, adaptándola, sería un gran hit para las niñas que al igual que su hija, se aburrían con las tradicionales. ¡Y no se equivocó!

4) En 2004, Barbie le puso “fin a su noviazgo” con Ken para comenzar a salir con Blaine, un surfista australiano. View this post on Instagram A post shared by Barbie Spain (@barbie_lover_spain)

5) La Barbie más cara de la historia se vendió en 2010 por $302,500 dólares. Esta llevaba un diamante de color rosa de un quilate en su collar, el cual fue confeccionado por el joyero australiano Stefano Cantur.

6) En 1974, una sección de Times Square en Nueva York pasó a llamarse Barbie Boulevard durante una semana.

7) Barbie no tiene hijos pero sí 5 hermanos: Skipper, Stacie, Todd, Chelsea y Krissy. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@barbie)

8) Mattel estima que se venden 3 Barbies cada segundo, por ende es la muñeca más vendida del mundo.

9) En 1996 fue incluida en el Salón de la Fama del Juguete.

10) Aparece en más de 30 películas, incluyendo Toy Story.

