Mauricio Martínez denuncia presuntos abusos de índole sexual por parte del productor Toño Berumen

El actor mexicano Mauricio Martínez ha sorprendido al compartir en sus redes sociales un presunto intento de abuso por parte del productor Toño Berumen.

“El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?“, posteó el actor del musical On your Feet!

El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen…pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no? — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 9, 2022

El mexicano quien actualmente participa en obras teatrales en Broadway, decidió alzar la voz, luego de que la ex Timbiriche Sasha Sokol hablara sobre el caso de abuso por parte del productor de Televisa, Luis de Llano Macedo.

“Por eso no le creo NADA a Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse. A mí nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos“, aseguró.

Por eso no le creo NADA a Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse.😡🤮A mi nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos. — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 9, 2022

Una aclaración: jamás dije que hubiera cámaras en los baños del CEA…las cámaras estaban en el baño de la oficina de ese sujeto que es mejor ya ni nombrar. Repito, yo era un adulto y no pasó a mayores. Salí de ahí. Pero ojalá sus víctimas sí se atrevan a denunciarlo. Punto. — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 9, 2022

Y pidió que no generalicen a todos los que trabajan en Televisa, pues también hay grandes personas en esa empresa con carreras profesionales y ética intachable.

Asimismo, mostró su apoyo a Sasha, comentando que cuando un hombre de 39 años seduce y enamora a una niña de 14, se llama abuso y es un delito muy grave.

“Yo no tengo nada que ver con su caso y no me corresponde hablar al respecto. No es mi amiga, no la conozco, pero aún así la apoyo al 100 por ciento. Créanle a las víctimas.Del otro tema, está más que claro en mis tuits y no hay nada más que agregar. Les mando un abrazo muy fuerte desde NY”, posteó. Yo no tengo nada que ver con su caso y no me corresponde hablar al respecto. No es mi amiga, no la conozco pero aún así la apoyo al 100%. Créanle a las víctimas. Del otro tema, está más que claro en mis tuits y no hay nada más que agregar. Les mando un abrazo muy fuerte desde NY.— Mauricio Martínez (@martinezmau) March 9, 2022

Toño Berumen fue manager de Magneto y Mercurio, también trabajó con Fey y Danna Paola. Incluso estuvo involucrado en el proyecto de la Capilla Sixtina en México, quienes hicieron posible la visita del papa Benedicto XVI a México en 2012.

