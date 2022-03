Adamari López: a la conductora le dijeron “no quiero ser tu amiga”

A Adamari López le han dicho que no quisieran tenerla como amiga. La conductora boricua de Hoy Día recibió algunos mensajes parecidos luego de publicar un video en su cuenta de Instagram en donde recrea una situación junto a Paulina Galindo, conocida como Pautips.

En el video en formato reel se ve a Galindo llorando y luego López se acerca a ella y le dice: “amiga, no me gusta verte triste, vete para allá donde no te vea”, mientras le da un pequeño empujón.

Esta recreación causó risas en muchos de los seguidores de la boricua, pero también le dijeron que no quisieran ser sus amigos: “no quiero ser tu amiga”, “no pues así amigas como será de enemigas”, “no pues que viva la ‘amistad’” y “Quizá la amiga es sentimental o empática” se pueden leer entre los muchos comentarios de la publicación que hasta el momento tiene más de 152,946 me gustas.

En este video Adamari López usó un lindo vestido color amarillo con mangas cortas y por sobre las rodillas. Lo acompañó con una cola alta y unas sandalias bajas en color blanco, además de un delicado collar largo.

La conductora boricua ha sabido muy bien cómo sacarle provecho a este tipo de videos en Instagram. Esta manera de generar contenido para siempre estar presente en las redes sociales se ha convertido en una de sus favoritas, pues de manera constante utiliza el formato reels para hacer reír a su seguidores o para expresar algún pensamiento o sentimiento particular.

Actualmente, Adamari López tiene más de 7.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, red social a la que se unió el 15 de enero del año 2012.

Mediante esta plataforma ella mantiene al tanto de su vida profesional a sus seguidores, pero también les muestra parte de su vida personal y familiar. Recientemente Alaïa, la hija que tiene con el bailarín español Toni Costa, cumplió 7 años de edad y la celebración por este especial momento fue compartida con sus millones de seguidores.

Mediante publicaciones e historias de Instagram los fanáticos de Adamari López pudieron ver la espectacular celebración que se llevó a cabo en el hotel de Nickelodeon ubicado en la Riviera Maya, Mexico.

