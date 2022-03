Chloe Cherry desarrolló un trastorno alimenticio por trabajar en la industria porno

Trabajar en una industria muy demandante en cuestión física como lo es la pornográfica, le provocó a Chloe Cherry un trastorno alimenticio que tuvo que superar con ayuda de médicos especializados en salud mental.

Durante una plática con el presentador Alex Cooper en el podcast ‘Call Her Daddy’, la actriz y modelo, conocida por aparecer en la serie ‘Euphoria’, reveló que nunca antes se había considerado una mujer gorda hasta que un agente de la industria se lo dijo.

“Todo empezó cuando un agente que tenía mientras era actriz porno me dijo: ‘Todo el mundo dice que estás gorda y la forma más rápida de perder peso es no comer’” Chloe Cherry

Cherry consideró que su extrema juventud y falta de experiencia la hicieron desarrollar una obsesión por bajar de peso: “Era muy joven en ese momento. Me lo dijo cuando tenía 18 años, y fue muy doloroso porque nadie en toda mi vida me había dicho que estaba gorda. Bajar de peso se convirtió para mí en una obsesión”, confesó.

La actriz comentó que después de lo que el agente le dijo, adoptó una dieta vegana y trató de limitar sus calorías a 200 al día, lo que le provocó una delgadez extrema.

No obstante, logró recuperarse tras hablar abiertamente con sus amigos sobre lo que comía y sobre la gravedad de su padecimiento: “Me costó mucho hablarlo con mis amigos. Sin embargo, abrirme sobre ello hizo que de repente entendiera que no estaba bien lo que hacía”.

Con el paso del tiempo, Cherry acudió con profesionales de la salud mental para tratar su trastorno alimenticio y platicó en reiteradas ocasiones sobre este padecimiento para compartir su experiencia con otras mujeres.

“Simplemente me sentía miserable, no trataba bien a mi cuerpo. Ahora que no cuento una sola caloría y como lo que quiero, mi cuerpo se ve mejor que nunca en toda mi vida”, aseguró.

Finalmente, Chloe Cherry, que interpretó a Faye durante la segunda temporada de la exitosa serie de HBO Max, dejó claro que ha dejado de lado todas sus inseguridades respecto a su cuerpo: “O decido sentirme bien conmigo misma o nadie más lo hará”.

La carrera porno de Chloe comenzó en 2015 con Hussie Models, y posteriormente protagonizó más de 200 películas para adultos.

