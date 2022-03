Somos visibles y esenciales

Caridades Católicas ha estado en primera línea ayudando a miles de trabajadores durante y después de la pandemia. Hemos visto y sentido la pérdida de muchos. Esta pandemia afectó directamente a trabajadores esenciales que han contribuido gran parte de sus vidas al fortalecimiento, la prosperidad y el desarrollo del estado de Nueva York. Durante todos estos meses, las dificultades, las pérdidas y la inseguridad han obligado a los trabajadores a salir a las calles, cruzar puentes y entrar directamente en las comunidades para contarle al mundo acerca de sus luchas y necesidades, especialmente para obtener más apoyo y financiación bajo el Fondo de Trabajadores Excluidos (EWF, por sus siglas en inglés).

Olimpia Campos, miembro de la junta directiva de Obreros Unidos de Yonkers, un programa apoyado por Caridades Católicas nos dice: “Estos fondos continuarán salvando vidas y contribuyendo al bienestar emocional y económico de los muchos trabajadores que siguen impulsando la economía del estado de Nueva York. Pero no podemos seguir usando arreglos parciales; debemos encontrar una solución permanente para ellos. ‘No Más Excluidos’ debe garantizar que todos los trabajadores tengan derecho a recibir beneficios de desempleo porque nuestras familias continúan su lucha por sobrevivir. ¡NOSOTROS TAMBIÉN PODEMOS HACERLO JUNTOS! …la unidad hace la fuerza”.

El Fondo de Trabajadores Excluidos es un regalo a la vida, un regalo a la dignidad y un reconocimiento al trabajo que cada trabajador realiza en el estado de Nueva York. El año pasado fuimos testigos de cómo $2.1 mil millones de dólares salvaron vidas y ayudaron a mantener intactas a miles de familias; pero también fuimos testigos de que muchas familias no pudieron aplicar porque se acabaron los fondos, o porque las familias directamente afectadas por el huracán IDA que habían perdido su documentación no pudieron aplicar. Por eso la inclusión es justa y necesaria. Este año estamos solicitando $3 mil millones para ayudar a más trabajadores que no tuvieron acceso a ningún programa de asistencia federal. Crear un seguro de desempleo para cada trabajador que vive en el estado de Nueva York sería un sueño que podría hacerse realidad.

El 15 de marzo, la coalición del Fondo de Trabajadores Excluidos iniciará una marcha a Albany por la justicia denominada “Tour4Justice”. El 16 de marzo, el Programa de Jornaleros de Caridades Católicas, junto con el Movimiento Santuario de Yonkers y el Centro Comunitario Unido, recibirán a los manifestantes en la ciudad de Yonkers en su camino a Albany.

¡Todos están invitados a unirse a este evento! Por favor llame a la Oficina de Caridades Católicas de Yonkers al 914-476-2700 o al 917-579-9048 para obtener más información.

Janet Hernández es organizadora comunitaria de Caridades Católicas