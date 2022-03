Tiene 25 años y desde hace 22 solo come nuggets y papas fritas por una extraña condición

Todos somos absolutamente conscientes de lo que nos pasaría si comiéramos a diario comida chatarra, en particular nuggets y papas fritas; seguramente padeceríamos de obesidad y no solo eso, podríamos haber desarrollado distintas enfermedades, como la diabetes, las cuales siempre derivan de una mala alimentación.

Sin embargo, también tenemos el caso de algunas personas, muy contadas en el mundo, que sufren de una extraña condición que provoca que solo puedan comer ese tipo de alimentos pues todos los demás, sobre todo los frescos y de origen vegetal, son rechazados por su organismo.

Ese es el caso de una joven de 25 años, originaria de Cambridge, Reino Unido, llamada Summer Monro quien desde hace más de 2 décadas lleva una dieta un tanto particular, ya que solo se alimenta de nuggets de pollo y papas fritas.

En entrevista para el diario británico Metro, la chica comentó que su lucha contra este desorden inició cuando tenía tan solo 3 años luego de que su madre le sirviera un gran plato de puré de papas. Su rechazo a esta comida fue tal que hoy en día le es imposible comer frutas, verduras u otros productos de origen animal sin que sienta náuseas y ganas de vomitar.

Para tratar su problema, se ha sometido a diversas terapias, incluida la de hipnosis, para dar con el fondo de los motivos de su aversión a la comida; pero ninguna ha dado resultado pues sigue sintiendo fobia por otros alimentos.

“Todo lo que como son nuggets de pollo o papas fritas. No como frutas ni verduras; no recuerdo la última vez que lo hice; he intentado probarlas, comer algo de manzana, pero físicamente no puedo, no es que no quiera intentarlo. Simplemente me hace sentir mal. Hay una parte de mi cerebro que no me deja. Me gusta el olor de la comida pero si trato de comerla me enferma físicamente”, explicó Summer.

British Woman Summer Monro Just Survives On Chicken Nuggets And Chips, Hasn't Eaten Fruits or Vegetables In 22 Years!#ViralNews #FoodPhobia https://t.co/5Ge08PK25s — LatestLY (@latestly) March 10, 2022

Su trastorno no solo le implica un problema físico sino también social pues en sus reuniones con amigos o compañeros de trabajo no puede disfrutar de una buena comida a su lado; además, su vida en pareja es complicada, pues vive con su novio y deben adaptar su presupuesto para así poder tener 2 menús diarios, completamente opuestos.

Pese a no llevar una dieta saludable, la mujer asegura estar sana y que no necesita de alguna vitamina o suplemento.

La razón por la que solo puede alimentarse de nuggets y papas fritas

Monro indicó en dicha entrevista que padece AFRID, un trastorno que en español se traduciría como un desorden de ingesta alimentaria evitativa o restrictiva. Este sería un síndrome que afecta la conducta alimenticia y tiene ciertas similitudes con la bulimia y anorexia.

Según expertos en alimentación, quienes lo padecen sí son conscientes de que no es correcto comer poco y tan mal. Respecto a los tratamientos, son similares a los de los trastornos alimenticios antes mencionados. Lo que sí es importante saber es que se trata de algo involuntario y aún se sigue investigando qué es lo que puede detonar el AFRID.

