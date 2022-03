Video: Jomari Goyso se soltó la peluca

Jomari Goyso es uno de los talentos más carismáticos del mundo de la moda, dentro de la televisión hispana. El famoso crítico de Univision es realmente encantador, y por esta razón muchas famosas del medio disfrutan de su compañía y escuchan sus consejos.Sobre todo porque éste siempre les recuerda que su belleza natural es la más importante. Entre sus enseñanzas está sacar provecho a cada una de estas hermosas características que las hace únicas, aún cuando ellas lo único que quieran sea un cambio.

Recientemente Jomari decidió soltarse la peluca junto a Jessica Rodríguez, talento de Despierta América. A quien tuvo en su salón, realizándole un cambio de look.

El cambio de look de Jessica estuvo a cargo de los productos de Lia by Jomari Goyso. Se puede vislumbrar que el cabello de la conductora luce además de sano mucho más brilloso, como bien ella destaca durante la sesión.

Bromas y muchas risas hubieron en esta particular conversación.

Ale Jaramillo es otra celebridad que estuvo disfrutando de las atenciones de Jomari. Con ella no sólo se ha reido de lo lindo, sino que hasta bailó bachata. ¿Se pondrá celosa Luz García? Es que con Ale, Jomari se puso muy coqueto. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Jomari destacó que a él o lo amas o lo odias, y Ale Jaramillo salió amando al español y es que parece que o ella es muy llevadera, o tiene un humor igual de ácido que el famoso conductor de Sal y Pimienta. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

