Empleado de Dunkin’ que golpeó fatalmente a cliente por insultos racistas es sentenciado a arresto domiciliario

Un trabajador de Dunkin’ en Florida propinó un golpe a un cliente que le habría insultado con palabras racistas. El cliente perdió a vida tres días después y el trabajador pasará dos años en arresto domiciliario después de declararse culpable de la agresión.

Además del arresto domiciliario, el también condenó a Corey Pujols a 200 horas de servicio comunitario y le ordenó asistir a un curso de manejo de la ira.

Los hechos ocurrieron en mayo pasado en un local de Tampa, en medio de una discusión entre Pujols y Vonelle Cook, un cliente frecuente descrito por los empleados como “regularmente problemático y abusivo”.

Cook, de 77 años, había entrado a la tienda, gritando y quejándose del servicio al cliente en el autoservicio, donde había estado intentando pedir un café. Pujols, de 27 años, pidió a sus compañeros de trabajo que llamaran a la policía y pidió que Cook abandonara las instalaciones.

El cliente que era blanco y un delincuente sexual registrado, se refirió al empleado afroamericano con la palabra N. El entonces trabajador de Dunkin’ le dijo a Cook que no volviera a insultarlo. Cuando Cook lo hizo, Pujols le dio un puñetazo en la mandíbula, lo noqueó y provocó que cayera y se golpeara la cabeza contra el suelo.

Según la declaración jurada, Cook comenzó a sangrar de la cabeza y fue llevado a un hospital con una fractura de cráneo y contusiones en el cerebro. Murió tres días después.

