Muere anciano tras haber sido golpeado por empleado de Dunkin’ Donuts

El pasado 5 de mayo, un hombre de 77 años acudió a un drive-thru de un local de Dunkin’ Donuts, en Tampa, Florida, el cual protagonizó una pelea con algunos empleados del local que terminó en tragedia.

Según información de la policía y la prensa local, el hombre se molestó con algunos empleados del Dunkin’ Donuts al considerar que estaban dando un muy mal servicio.

Según la declaración de algunos trabajadores del local, el anciano se comportó de forma agresiva y grosera, por lo que le pidieron se retirara del lugar; sin embargo, el hombre decidió estacionar su auto e ingresó a la tienda y comenzó a discutir verbalmente con uno de los empleados identificado como Corey Pujols.

De acuerdo a la investigación realizada por la policía, el cliente lanzó varios insultos raciales en contra de Pujols, quien ya muy molesto, retó al anciano a que se los repitiera y el hombre lo hizo, por lo que el empleado le propinó un fuerte puñetazo en la cara.

El hombre cayó noqueado al suelo y al desvanecerse, se golpeó fuertemente la cabeza, perdiendo de inmediato el conocimiento. Rápidamente, otros empleados llamaron a una ambulancia y el cliente fue trasladado a un hospital.

Lamentablemente, luego de pasar 2 días internado, los médicos determinaron que sufrió muerte cerebral, por lo que finalmente falleció el 7 de mayo. El diario The Tampa Bay Times informó que la autopsia mostró que el hombre sufrió una fractura del cráneo y contusiones cerebrales.

Pujols fue arrestado y ha sido acusado formalmente de homicidio agravado de un adulto mayor. La policía indicó que el caso aún sigue en investigación aunque el agresor podría enfrentar una condena de hasta 30 años en prisión.

The perp's name is Corey Pujols. And he's about to find out.https://t.co/nbtHcIlFVF https://t.co/sKvI3iiJXf pic.twitter.com/QsXOhhjcTa

— Rev Prez (@revprez) May 12, 2021