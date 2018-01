Chikybombom denuncia a su novio por violencia

Y él sale detenido de la casa de la ex participante de 'Mira Quién Baila'

La alegría y el desparpajo al que nos tiene acostumbrados Chikybombom se vio apagado en medio del drama personal que estaría viviendo.

Después de más de 3 años de noviazgo con Diokle Verón, Chykybombom termina la relación pero antes lo denuncia por violencia doméstica. ‘Despierta América’ reportó el momento en el que el joven era llevado por la policía del domicilio de la dominicana.

Aunque no se han revelado los detalles del final tormentoso de esta relación, sí sorprendió que la mediática decidió hacer silencio al respecto. En sus redes sociales compartió un mensaje donde asegura que no se siente psicológicamente capacitada para hablar en este momento, sin embargo termina con una frase que dice: “¡Dígale no a la violencia!”.

Chikybombom presentó a su novio, Diokle Verón, cuando se lo llevaron de sorpresa a ‘Mira Quién Baila’, se veían muy felices en ese momento, y parecía tener una muy buena relación no solo con la mediática sino también con su hijo.

En las imágenes que tomó ‘Despierta América’, cuando era detenido por la policía, Verón aseguró ser totalmente inocente de todo lo que se le acusa y aseguró que está dispuesto a demostrarlo.