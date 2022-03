5 formas de ahorrar dinero al comprar comestibles aunque sus precios sigan aumentando

Los precios de los alimentos siguen subiendo en los supermercados de todo el país, y no parece que se estabilizarán en el futuro cercano. Por eso, a continuación, te compartimos 5 consejos para que ahorres más cuando compres tus comestibles.

1–Usa una aplicación que te devuelva dinero de tus compras

Ibotta y Checkout 51 son dos de las apps más populares para ganar dinero en efectivo en la tienda. El usuario promedio de Ibotta gana entre $10 y $20 dólares al mes, pero los usuarios más activos pueden ganar entre $100 y $300 dólares al mes.

También puedes obtener reembolsos en efectivo por pedidos de comestibles en línea con CouponCabin.com, que ofrece hasta $6 dólares de reembolso en Instacart, 2% de reembolso en Vons, 1% de reembolso en Kroger y 5% de devolución en Seamless.

2–Planifica tus comidas

Esta técnica te ayuda a reducir tu lista de compras a solo los productos esenciales que necesitas a la semana para ahorrar mucho dinero.

Cuando planificas tus comidas con anticipación, es más probable que solo compres las cosas que necesitas. Si la planificación no es lo tuyo, al menos ve de compras con una idea aproximada de lo que cocinarás la próxima semana para mantenerte al día y evitar las compras impulsivas.

3–Comprar marcas de la tienda

Las marcas genéricas suelen ser mucho más baratas que sus contrapartes “premium” e igual de buenas. Si no tienes una preferencia por una marca en particular, este será un cambio fácil, pero si la tienes, considera probar algunos genéricos uno a uno para ver si hay alguno al que no te importe cambiar.

Mantente abierto a probar nuevos productos, incluso si eso significa no comprar tu detergente de ropa o café favorito.

4–Compra estratégicamente

Cuando se trata del resto de los productos en tu lista, puedes ahorrar más comprando al por mayor, eligiendo algunas verduras congeladas en lugar de frescas o no orgánicas. Unirte a un club mayorista como Costco o BJ’s a menudo te dará la ventaja de tener el mejor precio por unidad en los artículos que puedas almacenar.

Luego, mantén tu despensa organizada, con los alimentos próximos a caducar al frente para que puedas cocinarlos o consumirlos antes de que se echen a perder.

5-Paga con la tarjeta adecuada

Limítate a pagar con la tarjeta de crédito que te brinde más en comestibles, o invierte en una nueva tarjeta de recompensas para comestibles.

Si bien una tarjeta de devolución de efectivo genérica como la Citi Double Cash Card puede generarte un 2% de cashback, existen tarjetas de recompensas de comestibles específicas que pueden otorgarte hasta un 6% de devolución en los supermercados de todo el país, como la tarjeta Blue Cash Preferred Card de American Express.

