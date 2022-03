Dramático KO: Michael Conlan cayó fuera del cuadrilátero y termina en el hospital [Video]

Impactado, de esta forma se ha visto al mundo del boxeo por el dramático nocaut que sufrió el irlandés Michael Conlan (16-1-0 y 8 KO’s) contra el británico Leigh Wood (26-2-0 y 16 KO’s) en el combate estelar de la cartelera que se llevó a cabo en el Motorpoint Arena Nottingham (Inglaterra).

Wood, de 33 años, se sobrepuso en lo que parecía una inminente derrota: Tras verse superado en los primero asaltos, el inglés mandó a dormir a su rival en el último (12).

Tras desvanecerse, Conlan se fue entre las cuerdas al piso. En ese momento, el sonido local pidió al público alejarse del púgil irlandés, para que le permitieran respirar. Ringside footage of Leigh Wood’s KO of Michael Conlan shows it was in fact a punch that ended it … What a fight, credit to both men, fight of the year so far for me.



Prayers with Mick and hope he’s ok 🙏#WoodConlan pic.twitter.com/snCvcT1UTq— The Fite Zone 🥊🤼‍♂️ (@TheFiteZone) March 13, 2022

Leigh Wood se consagra

Para Wood fue su primera defensa exitosa de su cinturón y su tercera victoria consecutiva. El británico no quiso celebrar que retuvo su título de peso pluma “regular” de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); primero, quería estar seguro de que su rival estuviera bien de salud. Michael Conlan arrived at hospital, conscious and stable 🙏— Frank Smith (@FrankSmith) March 13, 2022

“Lo golpeé con todo, pero es tan duro… Espero que Michael esté bien. No puedo celebrar nada ahora hasta no saber que él está bien. Mis pensamientos están con él”, comentó.

Los primeros reportes indican que Michael Conlan llegó bien al centro médico, debido a que recobró la consciencia: “Michael Conlan llegó la hospital, consciente y estable”, escribió en Twitter Frank Smith, directivo de Matchroom. Posteriormente, el púgil confirmó en un video que está bien.

Michael Conlan speaking from the hospital in the early hours of this morning, confirming he is okay and congratulating Leigh Wood…



[🎥 @MickConlan11] pic.twitter.com/Vt5FisUA9c— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 13, 2022

