Adamari López dice que no está “tan viejita” y lo demuestra con este reto

“¡No estoy tan viejita! ¿Puedes hacerlo tú?…”, es el mensaje que escribió Adamari López para acompañar el video de un reto que subió a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 7.2 millones de seguidores.

La conductora boricua mostró la manera en la que logra ponerse las medias, los zapatos y atarlos completamente mientras está parada sobre un solo pie. Aunque en el video se ve como sus piernas tiemblan por momentos, logró completar el reto con total éxito y lo celebró al final del video saltando un poco.

El audiovisual en formato reels, este que desde hace mucho tiempo utiliza frecuentemente para compartir contenido con sus seguidores, tiene más de 159,701 me gustas y más de 2,022 comentarios. Muchos de los mensajes que le dejaron a la boricua son palabras agradables en las que destacan que ella no está viejita y una que otra broma de personas que dicen que no podrían completar el reto:

“No estás viejita!! Estas sabrosaaaaaaa”, “Vieja la cédula, tú cada día más radiante y bella”, “Claro que no estás viejita, estás en la mejor etapa de la vida” y “Cuál viejita, si parece de 20 años” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. La conductora cumplirá 51 años de edad el 18 de mayo de este año 2022.

Adamari López constantemente genera comentarios en las redes sociales. Recientemente, la boricua fue criticada por parte de algunas personas por no responder preguntas relacionadas a Toni Costa, su expareja y padre de su hija Alaïa, y a Evelyn Beltrán. La situación ocurrió en el programa La Mesa Caliente cuando Myrka Dellanos le preguntó su opinión acerca de cómo se siente ante la relación que ahora mantiene Costa:

“Yo quería preguntarte específicamente sobre la nueva pareja que tiene él (Toni Costa). Aunque uno ya no quiere estar con un hombre, porque me ha sucedido a mi, si ese hombre enseguida empieza con otra persona, me da como algo que me molesta: ”¿cómo te sentiste tú?”, dijo Dellanos.

“Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto… porque nadie sabe, nada más”, le contestó López.

Sigue leyendo: Adamari López cuenta cómo enseña a Alaïa, pero la critican por aparecer de nuevo en el Instagram de Telemundo

Estallan en contra de Adamari López: la boricua no respondió preguntas sobre Toni Costa y Eveltyn Beltrán

Adamari López: a la conductora le dijeron “no quiero ser tu amiga”