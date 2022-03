Cadáver de niña de California desaparecida habría sido hallado en la casa del novio de su madre

El cadáver de una niña de 8 años, que fue reportada como desaparecida, habría sido encontrado en la casa del novio de su mamá, un hombre de 34 años que se dio a la fuga.

Dhante Jackson es buscado por la muerte de un menor de edad que forma parte de la investigación por la desaparición de Sophia Mason. El cadáver se encontraba en una casa en el Valle Central de California durante la búsqueda de Mason.

El hallazgo del cuerpo se realizó el viernes en una casa en Merced el viernes, varios días luego de que los familiares de Sophia le dijeron a la policía en la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco, que no habían tenido contacto con la niña desde diciembre.

Las autoridades no han confirmado hasta el momento que el cadáver encontrado sea el de la menor y tampoco se ha informado sobre la causa del fallecimiento, no obstante, la investigación que realiza la policía se da en el contexto de la desaparición de la niña y no se ha descartado que se trate de ella.

Los familiares que reportaron la desaparición, señalaron que Sophia solía residir en diversas ubicacinoes entre Hayward y el sur de California, y se dijeron preocupados por ella.

Samantha Johnson, de 30 años, madre de la menor, fue arrestada luego de que se supiera de la desaparición de la niña, lo anterior debido a un caso de abuso infantil en el condado de Alameda el año pasado, dijo el departamento de policía de Merced en un comunicado del sábado.

“Johnson había sido arrestada por la policía de Hayward por una orden judicial derivada de un incidente de abuso infantil que ocurrió en el condado de Alameda, en 2021. Ella también es la madre de la desaparecida Sophia Mason de 8 años”, dice el documento.

Derivado de sus declaraciones, se derivó la orden de allanamiento en la casa donde reside su novio Dhante Jackson, según el comunicado.

“Los detectives entrevistaron a Johnson sobre el menor fallecido y encontrado en la residencia a la que ella llevó a la policía, en la ciudad de Merced. Johnson fue arrestada finalmente por el cargo de asesinato y permanece bajo custodia en la cárcel de Santa Rita. Johnson será transferida a la cárcel del condado de Merced”.

Jackson se habría dado a la fuga después de que se difundió la noticia sobre el allanamiento de su casa, señalan los investigadores. Al hombre se le busca para ser investigado por cargos de asesinato, mientras que su pareja fue transferida a la Cárcel del Condado de Merced para enfrentar cargos por maltrato, dijo la policía.

Se emitió una orden de arresto contra Jackson, quien frecuenta el Área de la Bahía. Además, se pide a la ciudadanía comunicarse al teléfono (209) 388-7712 en caso de saber algo del acusado.

