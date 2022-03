Presupuesto de Asamblea y Senado Estatal avanza en programas de apoyo a familias, vivienda y salud pero dejan por fuera a trabajadores excluidos

Faltan dos semanas para que venza el plazo del 1 de abril, en el que la Legislatura del Estado de Nueva York deberá aprobar el presupuesto final para el próximo año fiscal 2022-2023, y tanto la Asamblea como el Senado estatal presentaron en detalle los programas en que se invertirán más de $226,400 millones, donde asuntos vitales que han estado reclamando comunidades inmigrantes y grupos vulnerables para hacerle frente a los estragos que dejó la pandemia del COVID-19, fueron incluidos con amplias asignaciones presupuestarias.

Los planes del presupuesto de la Legislatura incluyen más de $10,000 millones adicionales, con respecto a la propuesta que ha venido defendiendo la gobernadora, Kathy Hochul desde enero pasado, de $216,300 millones.

Iniciativas de apoyo de alquileres para que familias sin ingresos permanezcan en sus viviendas, ayuda con iniciativas para el cuidado de los niños, la expansión del Prekínder para todos y el apoyo a más planes de cuidado médico y salud física y mental, fueron contemplados en las propuestas del llamado “presupuesto de una sola cámara”, que presentó cada parte de la Legislatura, en un hecho que líderes políticos y grupos inmigrantes han visto como un buen gesto por parte de Albany.

Sin embargo, el clamor de invertir $3,000 millones adicionales al llamado Fondo de Trabajadores Excluidos, que otorgaría ayuda económica hasta por $15,6000 a miles de trabajadores indocumentados que perdieron sus empleos en medio de la pandemia y no recibieron ningún alivio de desempleo el año pasado tras el fin de los recursos, brilló por su ausencia en los planes de Senado y Asamblea, tal y como ya había pasado en el plan de la Gobernadora, lo que ha generado ampolla en la comunidad trabajadora.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, destacó que el presupuesto presentado busca apoyar a las familias de Nueva York, con inversiones en cuidado infantil, prekínder universal, alivio de alquileres y propiedad de vivienda, salarios dignos sostenibles para trabajadores esenciales de atención médica estatal y seguro médico para indocumentados.

“Esta propuesta de presupuesto hace inversiones críticas en todos los ámbitos para ayudarnos a volver a la normalidad y garantizar que nuestras familias estén saludables y nuestras comunidades permanezcan fuertes”, aseguró Heastie, advirtiendo que el plan de la Asamblea incluyó $7,900 millones más que el de la Gobernadora, lo que equivale a un aumento de recursos del 3.6%.

La presidenta del Comité de Medios y Arbitrios de la Asamblea, Helene Weinstein, aseguró que el plan elaborado es producto del compromiso de la mayoría demócrata en la Legislatura para invertir en las comunidades.

“Este presupuesto hace esas inversiones, incluida la financiación crítica para nuestras escuelas, para ayudar a las pequeñas empresas a mantener sus puertas abiertas, ayudar a los neoyorquinos a permanecer en sus hogares y garantizar que los neoyorquinos obtengan los servicios de salud y salud mental que necesitan”, dijo la líder política.

Sobre vivienda, la Asamblea destacó que en su presupuesto es prioridad ayudar a combatir el desamparo y lograr que más neoyorquinos con problemas financieros no pierdan sus hogares. Para ello, se incluye la inversión de $1,250 millones para el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP, de pago de rentas atrasadas); $500 millones para un programa para atraso en los Servicios Públicos, que será administrado por la Comisión de Servicios Públicos, y $400 millones para el Programa de Asistencia de Alquiler para Propietarios (LRAP).

Asimismo, se destinarán $250 millones adicionales para reestablecer el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda (HVAP) para ayudar a las personas y familias sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar y $500 millones para reparaciones de capital de la los edificios de NYCHA.

El plan también asigna $1,700 millones al plan capital de viviendas asequibles de cinco años, para un total de $6.2 mil millones y $1,350 millones para financiar un nuevo programa de propiedad de vivienda.

El presupuesto de la Asamblea en asuntos de salud incluye una nueva asignación de $345 millones para cobertura para inmigrantes indocumentados bajo el Plan Esencial y $1,000 millones adicionales para la red de seguridad ($750 millones) y los principales hospitales públicos ($250 millones).

La asambleísta Jessica González-Rojas destacó que la Legislatura haya incluido en su presupuesto necesidades urgentes como la atención médica, que beneficiará miles d einmigrantes sin seguro, el aumento en los salarios de los trabajadores de atención domiciliaria y fondos adicionales para el programa de asistencia de emergencia para el alquiler (ERAP).

“Si hemos aprendido algo en los últimos dos años, es que la atención médica es un tema interseccional que debemos analizar de manera integral. Brindar asistencia alimentaria y de alquiler es parte del cuidado de la salud de los neoyorquinos. Aumentar los salarios de nuestros trabajadores de primera línea y la dotación de personal de los trabajadores sociales en nuestros distritos escolares es fundamental para mejorar el bienestar de las comunidades de bajos ingresos y de color”, dijo la legisladora de Queens.

“Es muy emocionante que estemos apoyando la expansión de la cobertura de atención médica para inmigrantes indocumentados y la provisión de cobertura de Medicaid para personas indocumentadas que dan a luz durante un año después del parto”.

Exigen $3,000 millones en el presupuesto estatal para el Fondo de Trabajadores Excluidos

El presupuesto de la Asamblea también asigna más de $3,000 millones para el cuidado de niños, $30,900 millones en fondos para el Apoyo General a las Escuelas Públicas y $150 millones para el Pre-Kínder Universal.

Asimismo, destacan la importancia de promover pagos justos a los trabajadores en los sectores de salud e higiene mental de Nueva York, con aumentos permanentes para ayudar a conservarlos y hacer crecer la fuerza laboral.

En educación superior, financiará con $48,800 millones los programas de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y $59,600 millones para la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

En cuanto a apoyo de pequeños negocios, el presupuesto incluye una segunda ronda de $25 millones para el programa de Subvención de Resiliencia para Restaurantes para ayudarlos en su recuperación.

Por el lado del Senado, la líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins, resaltó que el presupuesto de una sola cámara de esa agremiación hace “inversiones históricas” en los neoyorquinos, en temas como cuidado infantil asequible y universal y un mayor acceso a la educación.

“Con esta resolución, estamos impulsando políticas para reforzar la seguridad pública y proteger a nuestras comunidades mediante la inversión en recursos de salud mental, programas de prevención de la violencia armada y los servicios sociales que merecen nuestras comunidades. Nuestra resolución de una sola cámara habla de nuestro compromiso de impulsar la economía, invertir en viviendas asequibles, apoyar a nuestras pequeñas empresas, brindar desgravación fiscal a los neoyorquinos trabajadores y de clase media mientras se protege el clima y se fomenta la equidad social”, dijo la líder política.

“La mayoría del Senado continuará trabajando diligentemente con nuestros socios en el gobierno en las próximas semanas para aprobar un presupuesto equilibrado y oportuno que responda a las necesidades más apremiantes de los neoyorquinos y realice inversiones inteligentes para nuestro futuro colectivo”, agregó la presidenta del Senado.

En cuanto al cuidado infantil, uno de los temas que más preocupa a la comunidad inmigrante, el Senado estatal está destinando $5 millones en apoyo adicional para el programa Advantage Afterschool, por un total de $33 millones, $625 millones adicionales para un pago justo para trabajadores de atención domiciliaria y $200 millones para el Programa de Subvenciones de Financiamiento Semilla para Pequeños negocios.

En cuanto al rubro de vivienda, el Senado incluye $500 millones más para la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), que le da acceso a NYCHA a $1,250 millones; $150 millones para la Ley de Vivienda para Nuestros Vecinos con Dignidad (HONDA), $25 millones adicionales para la Corporación de Vivienda Asequible por un total de $51 millones.

Asimismo, el presupuesto desembolsa $1,600 millones para el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP) usando fondos federales y restauración de $250 millones en el Programa de asistencia de alquiler para propietarios (LRAP).

Exigen $3,000 millones en el presupuesto estatal para el Fondo de Trabajadores Excluidos

“Desde que la Gobernadora Hochul publicó su Presupuesto Ejecutivo en enero, nuestro trabajo en la Legislatura ha sido lograr que todos estén en sintonía sobre lo que significa una recuperación justa en la práctica. Hay victorias prometedoras en el presupuesto de una sola cámara del Senado, medidas que he estado defendiendo”, aseguró la senadora Jessica Ramos, presidenta del Comité Laboral.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, destacó la buena voluntad de la Asamblea y el Senado estatal al incluir fondos para programas críticos en favor de los más necesitados y las comunidades vulnerables de Nueva York, e instó a la Gobernadora Hochul a que lo apoye, a pesar de estar muy por encima de la inversión que ella propuso en el presupuesto preliminar.

“Me complace ver que la Asamblea y el Senado presentan propuestas más sólidas al deslucido presupuesto ejecutivo de la Gobernadora para abordar mejor las importantes necesidades de los trabajadores neoyorquinos, con inversiones adicionales en vivienda, atención médica y educación superior, y más, que la Gobernadora debe adoptar”, aseguró el funcionario, advirtiendo que todavía falta incluir más iniciativas para ayudar a salir de la crisis que dejó la pandemia a miles de neoyorquinos.

“Si bien las inversiones y acciones únicas son fundamentales para aliviar un momento de crisis, Albany debe priorizar nuestra recuperación a largo plazo, mediante la implementación de medidas de recaudación de ingresos de sentido común que nos permitan pagar programas e iniciativas que impactarán dramáticamente las vidas de las familias trabajadoras”, dijo Williams. “Desafortunadamente, a lo largo de todo el proceso presupuestario, la Gobernadora parece proteger a los donantes adinerados y los intereses especiales acaudalados”.

La asociación Legal Aid Society por su parte, insistió a Albany que se asegure de que el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2023 de Nueva York incluya al menos $1,000 millones para reponer el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERAP), que se agotó a principios de este año, pues el gobierno federal solo anunció la asignación de $119,204,649.

“Esta última ronda de financiación de ERAP de la Administración Biden está drásticamente por debajo de la demanda estatal que estamos viendo de los inquilinos en riesgo de desalojo”, dijo Judith Goldiner, abogada a cargo de la Unidad de Reforma de la Ley Civil en The Legal Aid Society. “Dado este desarrollo, los legisladores de Albany deben asegurarse de que el presupuesto del año fiscal 23 incluya al menos mil millones de dólares destinados a reponer el fondo ERAP. Nueva York se enfrenta a un maremoto de desalojos, y la gobernadora Hochul, la líder de la mayoría del Senado, Steward-Cousins, el presidente de la Asamblea Heastie y otros legisladores deben dar prioridad a mantener a las familias en sus hogares”.

A pesar de la asignación presupuestaria que ambas cámaras están destinando a planes de salud, vivienda y protección de salarios para trabajadores y cuidado infantil, el gran lunar del presupuesto, según defensores de inmigrantes, sigue siendo la exclusión en el presupuesto, de los $3,000 millones adicionales del Fondo de Trabajadores Excluidos.

La exasambleísta y hoy concejal, Carmen de la Rosa, en su marcha hacia Albany

Por ello, desde este martes y hasta el próximo 23 de marzo, decenas de inmigrantes, activistas y líderes comunitarios, comenzaron una marcha desde la sede de la Gobernación de Nueva York, en Manhattan, hacia Albany para presionar a la Legislatura para que desembolse los recursos que están exigiendo.

“Estamos pidiendo a la Gobernadora Hochul que haga lo correcto, y que apruebe los $3,000 millones adicionales para el Fondo de Trabajadores Excluídos para poder ayudar a más de 75,000 trabajadores que quedaron excluidos. Eso no está bien”, dijo la concejal y exasambleísta Carmen de la Rosa, promotora del Fondo. “Usted dijo que su liderazgo era diferente, ahora queremos que lo demuestre y apruebe estos recursos, porque usted se comprometió a no mantenernos en la exclusión, y no deberíamos tener que caminar 150 millas para que nos escuche y haga lo que debe hacer”.

La mexicana María Sierra, quien estará en la caminata hacia Albany, le pidió a la Gobernadora y a la Legislatura estatal que no den más largas con la inclusión de los $3,000 millones en el Fondo de Trabajadores Excluídos.

“Le pido el favor, no, el favor no, le exigimos que nos apoye aprobando esos dineros porque muchos trabajadores se quedaron sin recibir ayuda y ese es un acto de injusticia que usted señora Gobernadora no debe de permitir”, dijo la madre de familia.

La Oficina de la Gobernación no ha respondido directamente sobre si la Gobernadora está dispuesta a avanzar sobre la inclusión de los recursos solicitados, pero aseguraron que sigue comprometida en ayudar a “las comunidades de inmigrantes y a los neoyorquinos vulnerables”.

Datos sobre los presupuestos propuestos por la Legislatura