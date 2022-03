7 cervezas baratas que puedes estar subestimando y que son buenas según especialistas

No necesitas pagar mucho para disfrutar de una buena cerveza. Hay una variedad de cervezas económicas que tienen buena calidad, sabor y aroma.

Te compartimos siete recomendaciones de cervezas que puedes adquirir en Estados Unidos a bajo costo y que a expertos en cerveza les gusta beber.

Coors Banquet es una de las mejores cervezas baratas que puedes encontrar en Estados Unidos en confió a The Spruce Eats, Max Shafer, cervecero jefe de Roadhouse Brewing Co. en Jackson Hole, Wyoming.

Shafer destaca la dulzura leve pero equilibrada y la carbonatación perfecta de Coors Banquet. Una cerveza que “ofrece una experiencia sensorial completa”.

Miller High Life, descrita como el “champán de las cervezas”, es la cerveza favorita de muchos cerveceros. The Coolist comparte que Miller High Life se destaca entre las otras cervezas baratas que existen, “desde la forma de la botella hasta la cepa de levadura de Miller. Es perfecta y son pretenciones.

Pabst Blue Ribbon es una cerveza económica muy bebible que deja una sensación refrescante en la boca. “PBR es la única cerveza que compraría que cuesta alrededor de $ 1 por cerveza… No me da vergüenza ir a un bar y pedir esa cerveza”, dice a Uproxx, Ryan Tefft, cervecero asistente en Sprecher Brewing Company.

