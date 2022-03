Aliado de Putin agradece a Biden el envío de armas a Ucrania y dice que espera capturarlas y usarlas para Rusia

El líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, agradeció al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el envío de armas a Ucrania y aseveró que espera poder capturarlas y usarlas para Rusia.



De acuerdo con Business Insider, el aliado más importante del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a través de Telegram tachó de “Noticias hermosas, alegres y alentadoras que vienen de Washington” el anuncio que hizo Biden el miércoles sobre un paquete de ayuda militar de $800 millones para Ucrania que incluye los “sistemas más avanzados” de los fabricantes de armas estadounidenses.



“(Hemos) pensamos por mucho tiempo cómo animara a nuestros boxeadores, pero no esperábamos que los estadounidenses ayudaran con esto”, dijo Ramzan Kadyrov.

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022

Dijo, sinceramente, que “babea” por leer sobre las poderosas armas que Estados Unidos enviará a Ucrania y se preguntó si “¿Realmente todo (el armamento) será nuestro pronto?”.



El comentario de Ramzan Kadyrov también llega en el momento justo en que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en tono de broma indicó que Rusia se ha convertido en el proveedor de armas de su país. Y es que en redes sociales se han compartido varios videos en los que se puede ver a los ucranianos recuperando armas rusas. #Ukraine: A few days ago, the Ukrainian Farmers found themselves a Russian BTR-80. pic.twitter.com/ku7cgVVKhn— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 16, 2022

¿Quién es Ramzan Kadyrov?

Ramzan Kadyrov es un político ruso de origen checheno que desde febrero de 2007 ejerce como jefe de la República de Chechenia. Es conocido por comandar una fuerza militar de 3.000 hombres llamados kadýrovtsy, que sobre el terreno ha permitido al gobierno federal reducir la presencia de tropas rusas.



De acuerdo con Human Rights Watch, Ramzan Kadyrov, es un hombre autoritario que se ha encargado de supervisar el retroceso de los derechos de los homosexuales, además de ser considerado por millones como un hombre que hace uso de su fuerza policial y militar para secuestrar y torturar a los familiares de sus detractores; recientemente se enfrascó en una pelea con Elon Musk después de que el CEO de Telsa lanzara una oferta de decidir la guerra enfrentándose a Vladimir Putin en un combate singular.

