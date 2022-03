Exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca mostró su desagrado por Donald Trump y lamentó haber trabajado para él

Alyssa Farah Griffinn, quien tiempo atrás se desempeñó como directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca y asistente del entonces vicepresidente Mike Pence, se animó a hablar sobre lo que realmente piensa del exmandatario Donald Trump.



En The View, Griffinn, se mostró en contra de que Donald Trump vuelva a buscar el cargo como presidente de los Estados Unidos.



“Como alguien que lamentablemente trabajó para Donald Trump, no quiero que ese hombre vuelva a ser presidente nunca más”, dijo Griffinn.



Asimismo, señaló que desea ver a grandes políticos representando al gremio republicano y volverse a sentir orgullosa del partido al que pertenece.



“Quiero ver a republicanos creíbles que representen al partido del que alguna vez me enorgullecí. Pongan a Larry Hogan (gobernador de Maryland) en el escenario contra él (Donald Trump) Larry Hogan no puede ganar este año, pero es un claro ejemplo de lo que es ser un republicano realmente creíble”, explicó Alyssa.



Farah Griffinn también culpó a Donald Trump por el motín del Capitolio del 6 de enero y contó que un mes de los hechos pidió públicamente a Trump que renunciara a la presidencia.



Alyssa, quien renunció a su cargo después de las elecciones del 2020 y que reconoció a Joe Biden como presidente, es una de las políticas que más ha cooperado con la investigación de la Cámara de Representantes sobre los disturbios a favor de Donald Trump en su intento de anular las elecciones.



Alyssa Farah Griffinn se suma a la decena de personas que han salido a hablar públicamente del mal sabor de boca que les ha dejado haber trabajado al lado de Donald Trump y seguramente no será la última que hable mal de él.

