Trump dice que hay “mucho amor” detrás de la invasión de Ucrania por parte de Putin

Donald Trump sigue dando mucho de qué hablar después de la entrevista de radio que ofreció el pasado domingo a la cadena Fox News conducido por Jeanine Pirro quien centró gran parte de su entrevista en el conflicto Ucrania-Rusia.



Durante la charla, el ex mandatario de los Estados Unidos señaló que “hay mucho amor” detrás de la devastadora invasión militar rusa en Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin que ha dejado cientos de víctimas mortales.



Su declaración llegó cuando intentó argumentar que Vladimir Putin está en busca de una conquista para restaurar la ex antigua Unión Soviética donde “había mucho amor”: “Dices ¿Cuál es el propósito de esto? Tenía un país. Se podía ver que era un país donde había mucho amor y lo estamos haciendo porque, ya sabes, alguien quiere agrandar su país o quiere volver a ponerlo como esta cuando en realidad no era así. Funciona bien”.



El expresidente destacó la “grandeza” del mandatario ruso: “Tiene un gran ego. Nuevamente, lo conozco muy bien. Entiendo que ese ha deshecho de muchos de sus generales”, dijo.



Así como cientos de críticos, Trump también cree que si Vladimir Putin no consigue su objetivo puede cometer graves errores: “Se sintió arrinconado (y podría cometer actos de guerra) indescriptibles”.



También aprovechó para reiterar que si él hubiera seguido como presidente no estuviera pasando nada de esto: “Como todo el mundo entiende, este horrible desastre nunca hubiera ocurrido si nuestra elección no hubiera sido manipulada y si yo fuera el presidente”.



Las palabras de Donald Trump han hecho eco entre sus simpatizantes quienes creen que si hubiera seguido al frente de Estados Unidos no se estaría hablando de una crisis entre Ucrania y Rusia, sin embargo, sus detractores creen que de haber seguido como presidente tampoco hubiera podido hacer nada para detener el conflicto.



