Multimillonario estadounidense no está seguro de que los aviones de combate MiG-29 ayuden mucho a Ucrania

El multimillonario estadounidense Jared Isaacman dio su punto de vista sobre los antiguos MiG que estarían volando de Polonia a Ucrania con el único fin de poder ayudar al cuerpo militar ucraniano.



De acuerdo con NBC el también astronauta es hasta ahora el único estadounidense en poseer un MiG-29 de la línea de combate de fabricación rusa que se ha convertido en el centro de un misterio diplomático internacional en el esfuerzo global de querer ayudar a Ucrania.



“En un nivel puramente técnico, no sé cómo lo bueno podría superar lo malo de traer esos MiG-29. La gente está pensando en las implicaciones”, dijo Jared Isaacman.



Isaacman, quien amasó una fortuna gracias a una empresa de procesamiento de pagos que fundó cuando era adolescente, contó que los rusos podrían fácilmente derribar los aviones del campo de batalla, incluso, de un solo tiro.

También señaló que los rusos están en espera de verlos sobrevolar para aniquilarlos: “¿Qué cambio de impulso sería eso para Rusia? ¿Qué impulso moral sería para ellos? Y ya ha sido tan publicitado que los rusos podrían estar esperando el momento en que esos aviones crucen la frontera”.



La flota de MiG-29 que Polonia se ofreció a donar a Ucrania y que se usaron en la era soviética, según Jared Isaacman no serían rival para los rusos quienes cuentan con aviones con sensores más avanzados, así como un sistema de armas de mayor alcance.



“Hay cazas rusos que podrían ver esos MiG-29 desde tres veces más lejos”, dijo.



Jared Isaacman también señaló que hasta el momento no ha recibido una llamada del gobierno ucraniano para ofrecer detalles sobre los pros y los contras de los MiG-29, y que conoce a la perfección ya que cuenta con uno de ellos.



Sin embargo, otras personas sí se le han acercado para conocer información precisa sobre su MiG-29: “El MiG-29 es el avión de mayor rendimiento que he operado. Puede ir muy rápido. Es un avión increíble”.



Pese a destacar su velocidad, en términos de combate no cree que los sistemas de defensa sean de gran ayuda para Ucrania.

Te puede interesar: