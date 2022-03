Patinaje sobre ruedas: Rockefeller Center rescata tradición 80 años después en Nueva York

Todo el año se podrá patinar en el Rockefeller Center de Nueva York: de abril a octubre será sobre ruedas y los otros meses en pista de hielo.

Así, el próximo abril volverá una tradición que no se realizaba allí desde hace más de ocho décadas: el patinaje sobre ruedas, que había cedido al de hielo artificial de octubre a marzo.

Este domingo 20 será el último día de la temporada invernal de patinaje en Rockefeller Center. Menos de un mes después, el 15 de abril, el espacio reabrirá para patines de rueda, que no habían tenido cabida allí desde hace 82 años, en 1940, recordó NBC News.

“La pista del Rockefeller Center se transformará en el clásico de culto Flipper’s Roller Boogie Palace, el legendario punto de acceso cultural de Los Ángeles de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980”, recordó la estación.

Roller skating is coming to the Rock Center Rink next month — and through October — for the first time since 1940! Here's how to get tickets starting today. https://t.co/Kl6vDuWofa — NBC New York (@NBCNewYork) March 15, 2022

El concepto está siendo revivido por Liberty Ross, hija del fundador Ian “Flipper” Ross, y operará por seis meses, hasta el 22 de octubre, con programación semanal y estacional y música en vivo, entre eventos familiares y para niños.

“La configuración ocupará aproximadamente la mitad del tamaño de la pista de hielo tradicional, con espacio para que el público observe a los patinadores y la actividad” comercial alrededor.

Los precios de admisión comienzan en $20 dólares para adultos y $12 para niños menores de 15 años, sin incluir el alquiler de patines. Se pueden adquirir desde ya en este portal.

La pista funcionará de 10 a.m. a 10 p.m. lunes, martes y miércoles, y de 10 a.m. a la medianoche jueves y viernes. Sábados de 8 a.m. a 12 a.m. y domingos de 8 a.m. a 10 p.m.