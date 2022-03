Anonymous amenaza con no ser amable con la congresista Marjorie Taylor Greene

La congresista Marjorie Taylor Greene se “ganó” el odio de Anonymous después de que publicó un video en su cuenta de Facebook en el que aseguró que los ucranianos “están liberando una guerra (contra Rusia) que no puede ganar”.



En el video también criticó al presidente de los Estados Unidos por hacer un “ruido de sables” y arrastrar a su país “a la Tercera Guerra Mundial” por ofrecer apoyo financiero, así como militar a Ucrania.



El mensaje de Marjorie Taylor Greene hizo eco tanto en sus contrincantes políticos, en decenas de usuarios de la web y en Anonymous.

America is in crisis.



That is why I’m speaking tonight in the House floor.



TUNE IN: https://t.co/d5VRsKUPka pic.twitter.com/PAEbbQjvKb — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) March 17, 2022

“La activista rusa Marjorie Taylor Greene pasará a la historia como una de las políticas más tontas de la historia”, escribieron al pie del video de la congresista.



Además, la amenazaron con no ser amable con ella: “La historia no será amable contigo, ni nosotros tampoco”.



En segmento del video, se puede escuchar a Marjorie Taylor Greene lamentando el duro momento que viven los ucranianos tras la invasión militar rusa, sin embargo, pidió no cegarse ante la realidad.



“(Las acciones de Vladimir Putin sobre Ucrania) son despreciables y malvadas. Lloramos cuando vemos imágenes de hombres, mujeres y niños heridos o asesinados (pero) no podemos, ni debemos permitir que nuestra compasión ciegue la razón y el sentido común”, expresó. Russian asset Marjorie Taylor Greene will go down in history as one of the dumbest politicians ever. History will not be kind to you, nor will we.#Anonymous— Anonymous (@YourAnonNews) March 17, 2022

Sobre Joe Biden, Marjorie Taylor Greene no tuvo más que el calificativo “fósil débil plagado de demencia en la Casa Blanca“



Y aseveró que cada movimiento que ha hecho Biden desde que asumió la presidencia de Estados Unidos sólo ha perjudicado a sus connacionales: “A los estadounidenses trabajadores que viven de cheque en cheque no les importan las guerras o las fronteras extranjeras, les importan los precios en casa. Les importa la inflación galopante”.



Marjorie Taylor Greene reveló que el gobierno ucraniano existe porque cuando Obama estuvo en el poder ayudó a derrocar al régimen anterior.



Las declaraciones Greene provocaron que más tarde Anonymous volviera a lanzarse contra ella al tildarla de “Tonta”.

