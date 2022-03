Busy Philipps pide apoyo para la comunidad LGBTQ

Busy Philipps mostró su apoyo a la comunidad LGBTQ en medio de una ola de iniciativas discriminatorias que se están gestando en varios estados de Estados Unidos.

Este año, algunos gobiernos estatales liderados por el partido republicano han propuesto más de 25 leyes diferentes que restringen la atención sanitaria a los niños transgénero.

Por ello, la estrella de ‘How I Met Your Mother’, de 42 años, hizo su petición en una publicación de Instagram que acompañó con una foto de ella y su hija Birdie Leigh, de 13 años, que es homosexual y se define como no binaria.

“Rápido. ¿Cómo se llama a un padre que apoya a su hijo?“, preguntó en el pie de foto de su publicación. La respuesta, según ella, es: “Un padre. Eso es todo”.

Además de pedir a sus seguidores que “se manifiesten” a favor de la comunidad LGBTQ, Philipps también solicitó apoyo para los activistas de los derechos LGBTQ y Trans como Chris Mosier, el primer atleta trans que compite en el equipo de Estados Unidos, Kai Shappley, ALOK, Adri Pére y Jeffrey Marsh.

La actriz, conocida también por su participación en la serie ‘Dawson’s Creek’, pidió además apoyo para Gender Infinity, que ofrece servicios a personas transgénero, no binarias, genderqueer y gender non-conforming y a sus familias.

“Sé solidario. Amplifica. Haz ruido. Porque podría ser tu hijo algún día. Pero incluso si no lo es, ¿qué diría de ti si sólo te importan los niños como los tuyos?” Busy Philipps

En diciembre de 2020, Philipps reveló en un episodio de su podcast ‘Busy Philipps Is Doing Her Best’ que Birdie, su hija con su esposo y guionista Marc Silverstein, es gay. La actriz detalló que la adolescente habló por primera vez sobre su sexualidad cuando tenía 10 años.

En febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta en la que ordenaba al Departamento de Servicios Familiares y de Protección (DFPS) del estado que “llevara a cabo una investigación rápida y exhaustiva de cualquier caso denunciado” de cirugía de reasignación de género en menores, algo que ha calificado de “abusivo”.

Según una demanda presentada ese mismo mes, el estado inició oficialmente esas investigaciones sobre las familias que supuestamente deciden hacer la reasignación de género.

Pero Philipps no es la única artista que se ha manifestado en contra de estas iniciativas. El lunes pasado, la cantante Lizzo hizo un llamado a los líderes de Texas en el festival South by Southwest, en el que dijo que está “orgullosa de representar a Houston”, sin embargo, no se siente orgullosa “de representar a la política tejana en este momento” debido a las “leyes muy regresivas que se están aprobando” en el estado, según informó el sitio NBC News.

“Están quitando el derecho a los niños pequeños a tener una oportunidad de vivir auténticamente como ellos mismos se sienten. Es una violación de los derechos humanos. Los derechos trans son derechos humanos. Tenemos muchas otras cosas que necesitamos”, pero “hay personas al mando que pueden cambiar las cosas a nivel sistémico y nos están defraudando”, expresó Lizzo.

