Laura Bozzo se ocultó en una zona muy pobre mientras huía de la justicia

Laura Bozzo pasó tres meses desaparecida mientras huía de la justicia mexicana tras ser condenada a prisión preventiva por evasión fiscal relacionado con la venta de un inmueble que había sido embargado previamente por la administración tributaria.

Durante ese tiempo, la presentadora peruana se mantuvo en contacto con sus fans a través de Instagram, pero nunca reveló ni dio pistas sobre el lugar donde se encontraba.

Los rumores, basados en unas supuestas fotografías suyas que vieron la luz en septiembre, aseguraban que Laura se había refugiado en Acapulco, donde posee varias mansiones, pero ella insiste en que no es cierto.

En su lugar, Bozzo se ocultó en una de las zonas más pobres y humildes del Estado de México: “No te voy a decir el lugar ni nada, pero era un sitio muy pobre. No te puedes imaginar, pero esa es la gente que me protegió”, aseguró en una entrevista al programa ‘Chisme No Like’.

Laura también niega que la Interpol emitiera una orden de búsqueda y captura en su contra, y sostiene que todo se trató de una “cortina de humo” para ocultar que en realidad estaban intentando imponerle una “condena ejemplar” por su fama.

“Lo dijo el Fiscal, que casos como el mío, como yo era pública, había que dar una sanción ejemplar. O sea, totalmente absurdo porque nunca, en la ley, no existe la orden de captura para un caso como el mío, yo nunca me he escondido de la ley, ni nada, yo doy la cara, ¿me entiendes? Entonces ahí los abogados me dijeron, ‘esto es una cosa que huele mal, ¿me entiendes?, huele a cortina de humo, escándalo’”, señaló.

Desde septiembre de 2021 un juez federal ordenó la aprehensión de Laura Bozzo en un proceso iniciado en el que se le acusó de vender un inmueble embargado por el SAT y con el que había garantizado un adeudo fiscal de más de $650,000 dólares.

