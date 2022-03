Mario Balotelli: de equipararse con Messi y CR7 a quedar fuera del repechaje con Italia

A pesar de que llegó a equiparar su nivel actual con el de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli quedó relegado de la convocatoria de Italia para afrontar el repechaje de Qatar 2022. El seleccionador Roberto Mancini publicó este viernes la lista de 33 jugadores, en la que aparecen Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini entre algodones.

Con el objetivo de inscribir su nombre para una cita mundialista, de la que ya se ausentaron en 2018, los azzurri se verán las caras contra Macedonia de Norte el próximo 24 de marzo, en Palermo. En caso de ganar, jugarán el 29 de marzo contra el ganador del duelo entre Portugal y Turquía, para sellar el boleto definitivo a Qatar.

Para esta trascendental semana, Mancini mantuvo el mismo bloque que ganó la Euro 2020 y deja por fuera a Balotelli, al que llamó para disputar la Fecha FIFA de enero; pero tal parece que no fue suficiente para convencer al DT de Italia. No obstante, los que sí estarán son los centrales Bonucci y Chiellini, de la Juventus, aunque no llegan al 100%.

Otros elementos que destacan en la convocatoria son los de Luis Felipe, defensa de la Lazio; y Joao Pedro, delantero del Cagliari, quienes recibieron su primer llamado. Además, Mancini citó a Manuel Locatelli, de la Juventus, quien se incorporará al combinado una vez supere su proceso de recuperación del COVID.

Convocatoria de Italia para el repechaje

Arqueros: Gianluigi Donnarumma (PSG/FRA), Pierluigi Gollini (Tottenham/ING), Salvatore Sirigu (Genoa/ITA), Alessio Cragno (Cagliari/ITA).

Defensores: Simone Verdi (Salernitana/ITA), Alessandro Bastoni (Inter/ITA), Cristiano Biraghi (Fiorentina/ITA), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (Juventus/ITA); Emerson Palmieri (Lyon/FRA), Giovanni Di Lorenzo (Napoli/ITA), Alesandro Florenzi (Milan/ITA), Luiz Felipe (Lazio/ITA), Gianluca Mancini (Roma/ITA).

Mediocampistas: Nicolò Barella (Inter de Milan/ITA), Jorginho (Chelsea/ING), Manuel Locatelli (Juventus/ITA), Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante (Roma/ITA), Matteo Pessina (Atalanta/ITA), Stefano Sensi (Sampdoria/ITA), Sandro Tonali (Milan/ITA), Marco Verratti (PSG/FRA).

Delanteros: Andrea Belotti (Torino/ITA), Domenico Berardi, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori (Sassuolo/ITA); Ciro Immobile, Mattia Zaccagni (Lazio/ITA); Lorenzo Insigne, Mateo Politano, (Napoli/ITA), Joao Pedro (Cagliari/ITA), Nicolò Zaniolo (Roma/ITA).

