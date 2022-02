Qatar 2022: el testimonio de la mexicana que fue condenada a 100 latigazos y varios años de cárcel

De tener el trabajo soñado a vivir un infierno, de esta forma se resume la historia de Paola Schietekat. Desde 2020, la mexicana trabajaba para el Supreme Committee for Delivery & Legacy, entidad responsable de organizar el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, en junio de 2021, un hombre entró a su departamento, en Doha, e intentó abusar de ella mientras dormía.

Una corte criminal de Qatar dejó libre al agresor de la mexicana Paola Schietekat y la sentenció a recibir 100 latigazos y pasar siete años en prisión por haber mantenido una “relación extramarital” con el hombre que la violentó https://t.co/g3HSJlUqUj — EL PAÍS (@el_pais) February 19, 2022

Luego de haber denunciado que sufrió violencia de género por parte de un amigo suyo, de nacionalidad colombiana, la situación dio un giro inesperado para Schietekat, quien es economista, politóloga y antropóloga. Y es que fue señalada de mantener una relación extramarital. En este sentido, corría el riesgo de recibir una condena de 7 años de cárcel y 100 latigazos.

“No entiendo cómo de haber sido tan feliz en un país que, si bien es complicado de vivir como mujer, yo no tenía ningún problema. Y pasar a ser víctima y ahora, peor, a una acusada y no poder regresar a la vida que yo había formado. Siento que no sé qué más hacer, no sé a dónde ir. Me siento en un limbo”, había indicado Paola en un artículo.

En esa misma línea agregó: “En cierto punto me exigieron una prueba de virginidad. Cuando preguntaba por qué exigían que les diera mi celular me aseguraban que no había cargos en mi contra. Solo querían verificar que no hubiera una relación romántica entre nosotros, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que yo era su novia”.

Le recomendaron casarse con su agresor

Para evadir la condena de 7 años de cárcel y 100 latigazos, su abogada se atrevió a recomendarle que se casara con el hombre que la golpeó. “Yo estaba en shock, me decía que estando allá podía ser la solución más viable. Me di cuenta de que en este tipo de casos, como son temas criminales, el estado de Qatar va en contra del acusado”, expresó la mexicana en una entrevista al diario Milenio.

Agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución. pic.twitter.com/PMWGjpjHRV— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 18, 2022

A finales de julio, Schietekat pudo huir a su país, del cual había emigrado desde los 19 años para establecerse en el Medio Oriente; aunque su caso sigue en proceso. Una corte de Doha la llamó el pasado 14 de febrero a una segunda audiencia, a la que ella no acudió porque el presunto agresor abandonó Qatar. Una tercera está programada para el 6 de marzo.

“Se me helaron las manos al ver que mi agresor fue absuelto; porque, a pesar del informe médico, no había cámaras que apuntaran directamente la puerta del departamento, así que no había forma de constatar la agresión. Eso sí, los cargos por tener una relación fuera del matrimonio seguían vigentes, impidiéndome volver a Qatar”, concluyó la joven azteca en su escrito.

