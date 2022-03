Turista baleado para robarle lujoso reloj frente a hotel tras salir de club nocturno en Nueva York

Un hombre de 33 años fue baleado en un aparente intento de robo porque llevaba un lujoso reloj Richard Mille, afuera de un hotel en Midtown East, la madrugada de ayer.

Según NYPD, el hombre había tomado un Uber desde “Sapphire 39”, un club de striptease en West 39th Street cerca de Fifth Avenue, para dirigirse al “Fifty Hotel & Suites by Affinia” en East 50th Street con Third Avenue, alrededor de las 4:10 a.m. del viernes.

Cuando la víctima salió del automóvil, un hombre armado que vestía ropa oscura se le acercó, discutió con él y le disparó una vez en la ingle, dijeron la policía y las fuentes.

La víctima llevaba puesto un reloj Richard Mille valorado en más de $100.000 dólares cuando le dispararon, dijeron fuentes policiales, pero no quedó claro de inmediato si esa prenda era el objetivo del atacante y si lo siguieron desde el club nocturno.

Al final no le robaron nada a la víctima y fue llevado al Hospital Bellevue herido, en condición estable. El sospechoso huyó por East 50th Street hacia Lexington Avenue y luego siguió al norte, dijeron las fuentes.

Se le pudo ver en una cámara de seguridad escondido debajo de un andamio. Es posible que de allí haya huido a una estación del Metro, dijeron las fuentes. Se recuperaron cinco casquillos de bala del lugar, pero no el arma utilizada, acotó New York Post.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.