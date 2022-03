El racismo podría imperar en “trabas” a jueza Jackson en Senado; Federación Hispana compara ataques con hechos a jueza Sotomayor

Durante su proceso de confirmación a la Corte Suprema en el Senado, la jueza Sonia Sotomayor enfrentó cuestionamientos de cómo su ascendencia latina podría afectar sus decisiones, un argumento de tintes racistas que los republicanos utilizaron al intentar afectar su nombramiento.

Ahora, 13 años después, ese escenario parece repetirse con la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson, pues las críticas se perfilan sobre su ascendencia afroamericana, más que su capacidad profesional. ¿Es una forma de racismo?

“Absolutamente”, consideró Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana. “Es una línea de prejuicio racial cuando comparamos los procesos anteriores”.

El activista lamentó que las críticas se perfilen en ese sentido y recordó lo ocurrido en 2009 con la jueza Sotomayor, nominada por el presidente Barack Obama tras sugerencia del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

“Todavía estamos hablando de cómo fue tratada Sonia Sotomayor”, indicó Miranda. “Y de cómo el hecho de que ella fuera latina [creían que] la descalificaba para ser objetiva en sus decisiones, todavía estamos hablando de esto”.

El usar la carta de ascendencia, sobre la etnia o la raza de una persona para ocupar una posición en un tribunal, podría se aplicable a cualquiera, incluso a los jueces blancos. ¿Es abrir de par en par esa puerta?, se le preguntó a Miranda.

“De alguna manera”, consideró Miranda, quien señaló que eso no aporta al debate de fondo. “Esta línea de ataque no ayuda a nadie. No ayuda al proceso de entender si esta persona está calificada o no para servir en la corte más importante de nuestra nación”.

Agregó que los cuestionamientos a la jueza Jackson deberían estar enfocados a sus decisiones, porque hacerlo en el terreno racial es una “distracción”, un asunto político, aunque reconoció que eso podría ocurrir dadas las recientes posturas de algunos republicanos como Susan Collins (Maine) o Lindsey Graham (Carolina del Sur), quien es miembro del Comité Judicial.

Otros republicanos, como Ted Cruz (Texas), miembros del mismo Comité, han prometido que se enfocarán solamente en las decisiones judiciales de la jueza Jackson, no en asuntos personales.

“Espero evaluar a la jueza Jackson sólo en su historial, puntos de vista y filosofía judicial”, dijo Cruz al celebrar la nominación hecha por el presidente Joe Biden, a quien criticó por la forma en que manejó el proceso.

Este 21 marzo, el Comité Judicial del Senado, presidido por el demócrata Dick Durbin (Illinois), iniciará el proceso de confirmación de la jueza Jackson, a quien se cuestionará sobre cómo tomó algunas de las más de 600 decisiones judiciales en su carrera.

Un doble estándar

A Miranda le llama la atención que algunos de los críticos de la jueza Jackson son los mismos que la han confirmado en tres ocasiones en el Senado, como ocurrió en 2021 para ocupar una posición en la Corte de Apelaciones para el Distrito de Columbia, a la cual fue nominada por el presidente Biden.

“Ha sido confirmada tres veces con apoyo bipartidista”, dijo Miranda. “¿Por qué hay senadores en este momento que están teniendo dudas sobre cuál va a ser su voto si ya la han confirmado anteriormente?”.

Le preocupa que algunos senadores sigan la línea de opinadores de derecha y aunque no mencionó su nombre se refiere a la presión del influyente Tucker Carlson, presentador de Fox News, quien ha exigido que se revelen los resultados del LSAT, el examen que deben aprobar quienes desean estudiar para abogado en EE.UU.

“Ya estamos viendo que puede haber una línea de ataque y cuestionamientos que puede ser único… y puede haber un prejuicio que está moldeando la línea de ataque”, lamentó Miranda.

El viernes pasado, la Casa Blanca criticó que el republicano Josh Hawley (Missouri), retomara reportes sin fundamente de que la jueza Jackson ha permitido la liberación de presuntos acusados de pornografía infantil.

“Una revisión de CNN refutó rotundamente los ataques del Partido Republicano al historial de sentencias de la jueza Jackson y encontró que… Hawley sacó algunos de sus comentarios de contexto al sugerir que eran opiniones [decisiones judiciales], en lugar de preguntas de seguimiento a los expertos en la materia”, lamentó la Administración Biden.

Apenas saludó a la jueza Jackson, el republicano Josh Hawley difundió información errónea sobre algunas de sus decisiones judiciales. / FOTO: GETTY

La importancia para latinos

En una entrevista previa, el líder Schumer destacó que la nominación de la jueza Jackson destaca por varios aspectos, principalmente por su historial profesional, pero reconoció que su confirmación permitiría que la Corte Suprema reflejara la diversidad de EE.UU.

Miranda consideró que la jueza Jackson ayudaría dar más visibilidad a los afrolatinos, por ejemplo.

“Es importante el historial que tiene la jueza Jackson en muchos de los temas que afectan a nuestra comunidad, con el incremento de personas de nuestra comunidad que se autoidentifican como afrolatinos”, dijo. “Es una continuación de la conversación de la intersexualidad, de nuestra diversidad y de cómo vamos a ser afectados por muchas de estas decisiones”.

Agregó que a la jueza Jackson le tocará abordar temas clave, como los derechos reproductivos y el derecho al voto, los cuales tienen un impacto directo entre latinos.

“Verá los derechos reproductivos en este país… ha habido [en nuestras comunidades] casos de violencia doméstica”, expuso.

Agregó que el derecho al voto será un tema álgido.

“[Hay] legislaciones en nivel de estados que van a tener impacto en nuestras comunidades… [en los] derechos de los votantes, poner más trabas a las comunidades”, advirtió.

Al cuestionar a Miranda sobre qué le ha llamado más la atención de la jueza Jackson, no dudó en responder: “Su empatía”. Destaca su pasado como defensora pública, aunque sus oponentes lo ven como algo negativo.

“Ella entiende el momento en que nos encontramos como país… entiende que la Constitución es un documento vivo, y que tiene la posibilidad de afectar a personas y que debe de interpretar a las circunstancias en el momento”, consideró. “Entiende la situación de las comunidades que no son privilegiadas”.

¿Y sobre los inmigrantes?

Aunque la jueza Jackson ha tenido fallos que afectan a inmigrantes ha buscado mantener su humanidad, al rechazar referirse a ellos como “ilegales” o “aliens” (extranjero en forma despectiva), pero ¿cuáles han sido algunas de sus decisiones?

>> Consideró que la Administración Trump excedía su poder al expandir las deportaciones aceleradas.

>> Exigió a la Administración Trump brindar ayuda a peticionarios de asilo, luego de que modificara documentos que citaban erróneamente la Ley de Asilo.

>> No quiso desafía dos programas de la era Trump sobre el derecho de solicitantes de asilo a consultar un abogado.

>> Tampoco aceptó desafiar un plan sobre el muro de Trump, al considerar que los estatutos estaban exentos de revisión judicial.