Le dicen de todo a Alicia Machado al lucir su delgadez: “A punta de té no se rebaja tanto”

A Alicia Machado le han dicho de todo un poco. A la ex Miss Universo venezolana y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos la han acusado de bajar de peso debido a una cirugía.

“La delgadez que no ha logrado por disciplina sino por la ciencia. Por jartona”, “Así voy a quedar después de mi cirugía, ups después de ir al gym quería decir”, “Que buenos resultados da la manga gástrica”, “En eso fue que se gastó el dinero que se ganó en el programa” y “Está más flaca que incluso cuando ganó el Miss Universo, es hermosa. Pero asumo se operó porque a punta de té no se rebaja tanto no se… Digo yo”.

En dos videos que dejó ver, y que Suelta la Sopa ha recopilado, se le vio moviendo su cuerpo al ritmo de una sensual canción y mostrando su figura en ajustados atuendos. Sus movimientos corporales y las expresiones que plasmaba en su rostro también fueron causantes de críticas por parte de los seguidores de las redes sociales.

“Que le duele el cuello o qué???”, “¿Son muy necesarias las muecas de la boca? No es por nada, solo para saber, por si un día me toca”, “Queria ser sexi pero no le salía y la cara parecía que le aprietan los zapatos”.

Las acusaciones por haber bajado de peso como resultado de una intervención quirúrgica no son nuevas: hace algunas semanas también la acusaron de esa situación y ella respondió mediante los comentarios de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Te hiciste la manga gástrica”, le comentó una de sus seguidoras a lo que Machado contestó: “Señora. ¿Por qué usted certifica algo que no sabe y qué además es falso? Busque las 13 semanas de La Casa de los Famosos y allí está mi esfuerzo”.

Además, en otro comentario le pusieron: “Alicia por favor dime la verdad… ¿Cómo rebajaste en tan poco tiempo 11 kilos?… No creo que fue dieta…ya que está el balón o la bariátrica… dime para hacerme ya”.

Y ella respondió: “Mi médico puede explicarte mi dieta de 13 semanas para perder esos kilos. No todo es quirófanos”.

Desde que salió de La Casa de los Famosos Alicia Machado ha presumido su figura luciendo sensuales vestidos. También se ha dejado ver haciendo ejercicios para mantener su cuerpo.

Sus fanáticos le han dicho que se ve sensacional en varias ocasiones. Cuando apareció en Despierta América junto a Ninel Conde, los seguidores de las redes sociales destacaron la belleza de la venezolana por sobre la de la mexicana:

“Por favor, la Machado está más guapa y la Ninel, muchas cirugías”, “@machadooficial naturalita vs cirugía @ninelconde este ejemplo de que se puede ser bella sin tanto cosas en el cuerpo”, “Alicia super bella, bien natural su cara muy bonita, y pues Ninel ni se conoce por tanta cirugía”.

