Departamento de Defensa se EE.UU. señaló que Rusia ha lanzado más de 1,100 misiles en Ucrania desde el comienzo de la guerra

Un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa estadounidense, cuyo nombre no se ha revelado, informó este lunes que las fuerzas rusas han lanzado más de 1,100 misiles en territorio de Ucrania desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero

El funcionario respondió a una llamada con la prensa en la que declaró que si bien el bombardeo hacia Ucrania ha sido masivo, no se ha podido constatar si las tropas de Vladimir Putin han usado proyectiles hipersónicos, pero no descartó esa posibilidad, informó la agencia EFE.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este domingo que se dispararon misiles hipersónicos Kinzhal, con el fin de destruir un almacén de combustibles en la localidad de Konstantinovka, en el sur de Ucrania.

Kinzhal, cuya traducción es “daga”, se trata de un misil hipersónico con una capacidad nuclear nunca aplicada en un combate, y que solo la había usado Rusia durante ensayos militares, añadió EFE.

Además, tiene un alcance de más de 2,000 kilómetros, así como una velocidad diez veces mayor que la del sonido.

Sin embargo, el funcionario del Departamento de Defensa sostuvo que de ser ciertas estas afirmaciones, los rusos no necesitarían disparar un misil hipersónico desde no muy lejos para golpear un edificio, y dejó abierta la posibilidad de que Moscú pretenda enviar un mensaje a Occidente y Ucrania para conseguir alguna ventaja en la mesa de negociaciones, aunque aclaró que desde el punto de vista militar, no es práctico usar misiles supersónicos en ese territorio.

Agregó que actualmente los objetivos invasivos de Rusia se centran en el este de Ucrania, así como en el noreste y el sur, más que en el oeste.

Relaciones diplomáticas ruso-estadounidenses al borde de la ruptura

Estos informes llegan en un momento turbio entre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, cuya relación se encuentra “al borde de la ruptura”, así lo dejó saber el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia al embajador estadounidense en ese país, John Sullivan, debido a las declaraciones del mandatario Biden en las que se refirió a Putin como “un matón” y “asesino de guerra”.

“Tales declaraciones del presidente estadounidense, indignas de un estadista de tan alto rango, pusieron las relaciones ruso-estadounidenses al borde de la ruptura”, manifestó el ministerio ruso por medio de una nota diplomática.

“Las acciones hostiles tomadas contra Rusia recibirían un rechazo firme y decisivo“, agregó la nota diplomática enviada al embajador Sullivan.

Ante esto, el Departamento de Estado no ha ofrecido respuesta ni ha respondido a peticiones sobre su postura.

También te puede interesar:

• ONG de Florida rescata de Ucrania a un militar retirado estadounidense y a su esposa

• Rusia-Ucrania: Seis millones de niños peligran por ataques rusos en la invasión a Ucrania

• Zelensky aplaude la labor de Ashton Kutcher y Mila Kunis “por inspirar al mundo” luego de recaudar $35 millones de dólares para Ucrania