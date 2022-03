El ‘sueño americano’ está más cerca en una escuela bilingüe en el sur de El Bronx

El anhelo del sueño americano podría tener muchas definiciones para cada uno de los inmigrantes que vienen a este país. Pero para los fundadores de la Escuela Chárter The American Dream (ADS) ubicada en el sur de El Bronx, esa gran meta pasa necesariamente por preparar a estudiantes para sobresalir en la universidad. Y convertirse en líderes en sus comunidades.

“Casi todos nuestros graduados en The American Dream son hablantes nativos de español. Y son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Además, en su gran totalidad, son los primeros en su familia en asistir a la universidad”, destacó Melissa Melkonian, una de las fundadoras de esta institución que abrió sus aulas desde 2014.

Actualmente ADS prepara estudiantes tanto en español como en inglés, desde Sexto hasta 12 Grado.

“Si tratamos de definir a nuestra comunidad de padres y representantes, en general están en este país porque creen que aquí, si trabajas lo suficiente, puedes lograr el sueño americano de prosperidad económica y seguridad. Nuestra escuela lleva el nombre de este sueño y sabemos que este camino, casi siempre pasa por un título universitario”, destacó Melkonian.

Quien completa sus estudios en ADS, sale de sus aulas dominando el inglés y español. Y van a la universidad y luego a la fuerza laboral con esta gran ventaja bilingüe.

Experiencia en ambos idiomas

Esta dinámica en la instrucción de ambos idiomas, se logra a través del Programa de Lenguaje Dual que crea una estructura académica donde los estudiantes toman clases básicas en inglés y español.

Este proceso se logra a través de la asignación de proyectos y experiencias en ambos idiomas

Además, se ofrece la estrategia de instrucción denominada DREAM (Diversidad, Respeto, Empoderamiento, Defensa y Motivación), la cual proporciona a los alumnos un asesor que trabaja con ellos durante todo el año académico, como parte de su sistema de apoyo integral.

Desafíos para el próximo año escolar

“Queremos seguir respondiendo ágilmente a la pandemia mundial. Brindando una formación de la más alta calidad posible, a la par manteniendo a nuestros estudiantes y familias lo más seguros posible. Si bien la pandemia ha cambiado fundamentalmente la educación, nuestros maestros, personal y comunidad continúan enfrentando este desafío con flexibilidad y resiliencia”, resumió Melkonian

De acuerdo con las proyecciones, el próximo año se duplicará el número de alumnos de ADS que ingresarán satisfactoriamente a la universidad.

“Somos un canal para que nuestros estudiantes lleguen a la educación superior, pero también queremos ayudarlos a terminar la universidad y mantenerlos conectados con la institución, para que puedan alentar y aconsejar a sus compañeros más jóvenes aquí en la escuela”, destacó orgullosa la líder educativa.

Este modelo de “instrucción culturalmente receptiva”, incluye la experiencia de involucrar a estudiantes, maestros y familias para que sean participantes activos en la vida académica.

“Yo he conocido a casi todos los maestros. Mi hijo al principio estaba flaqueando mucho. Gracias a las asesorías que recibimos se enrumbó. Nosotros venimos de países en donde no tenemos muchas oportunidades. Y a veces venimos aquí y tenemos opciones y no la aprovechamos. Esta escuela ha sido lo mejor para mi hijo”, compartió en un video en redes sociales, Elisa, una madre de un estudiante de ADS.

Perfil de ADS:

93% de sus estudiantes son de origen hispano , 6% afroamericanos, 13% son aprendices de inglés y 15% son alumnos con discapacidades de acuerdo con los balances demográficos compartidos por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE)

, 6% afroamericanos, 13% son aprendices de inglés y 15% son alumnos con discapacidades de acuerdo con los balances demográficos compartidos por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) 87% de los alumnos obtuvo suficientes créditos en el noveno grado para estar en camino a la graduación

obtuvo suficientes créditos en el noveno grado para estar en camino a la graduación 94% obtuvo suficientes créditos en el décimo grado para graduarse.

en el décimo grado para graduarse. 99% de la comunidad escolar reportó en la última encuesta de calidad educativa realizada por DOE, que el personal de la escuela se comunica regularmente con ellos sobre cómo los padres y representantes pueden ayudar a sus hijos a mejorar su desempeño.

¿Cómo va el proceso de inscripción?

Se aceptarán solicitudes hasta el 31 de marzo para estudiantes que ingresan a los grados 6-12 en el otoño de 2023.

El año pasado esta institución obtuvo la aprobación para expandir su matrícula y atender a más alumnos.

Este plantel alcanzó más capacidad y la tendencia es tener una lista de espera cada año, aunque el sistema de lotería significa que todos tienen la oportunidad de ser aceptados.

Se recomienda a las familias que amplíen la información sobre esta escuela y presenten su solicitud en www.theamericandreamschool.org/apply.