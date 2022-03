Rachel Zegler revela que no fue invitada a los Oscar a pesar de las 7 nominaciones de su película

Los Premios Oscar 2022 se llevarán a cabo el domingo 27 de marzo, y parece que la estrella de ‘West Side Story’, Rachel Zegler, no asistirá a la ceremonia, aunque no precisamente por falta de ganas.

Todo comenzó en Instagram después de que Rachel publicara una serie de fotos de los primeros tres meses de 2022, incluidas varias fotos de ella en los BAFTA, la semana pasada.

Tanto contenido de vestidos de alta gama motivó a uno de los seguidores de Rachel a comentar que no puede esperar a ver qué se pondrá para la 94 edición de los Premios de la Academia y fue entonces cuando la protagonista del filme dirigido por Steven Spielberg reveló que no estará presente en la noche más importante del cine.

“No fui invitada, así que me pondré unos pantalones de chándal y una de las camisas de mi novio”, afirmó antes de dar más detalles en un segundo comentario: “Lo he intentado todo, pero parece que no está sucediendo”.

Obviamente la actriz, de 20 años, sabía que sus palabras causarían una gran conmoción, en especial después de que confesara que ha tratado por todos los medios de hacerse con una invitación.

Por esa misma razón aún no ha perdido la esperanza de que alguien se apiade de ella y decida rectificar una situación tan injusta.

“Animaré a todo el equipo de ‘West Side Story’ desde mi sofá y me sentiré orgullosa del trabajo que realizamos sin descanso durante tres años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero a veces las cosas son así, supongo. Gracias por todo el enfado e indignación que han mostrado en mi nombre. Yo también estoy decepcionada. Pero no pasa nada, estoy muy orgullosa de nuestra película”, expresó.

Rachel interpreta el papel principal de María en la adaptación de Steven Spielberg del musical teatral de 1957, junto a Ansel Elgort, quien interpreta a Tony.

‘West Side Story’ compite por 7 premios Oscar, apareciendo como líder de los nominados de este año junto con ‘Power of the Dog’ y ‘Dune’. Sus nominaciones incluyen Mejor Director para Spielberg, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Actriz de Reparto para Ariana DeBose.

