Su país por encima de todo: Vasyl Lomachenko renunció a una histórica pelea por tres títulos mundiales para seguir combatiendo en Ucrania

El boxeador ucraniano Vasyl Lomachenko habría renunciado a una posible pelea unificada por tres títulos mundiales al preferir seguir al frente de la resistencia que mantiene la fuerza armada de Ucrania ante la invasión militar promovida por el presidente de Rusia Vladimir Putin.

La información la dio a conocer el promotor Lui DiBella donde confirmó a Boxing Scene que conversó con el mánager de Lomachenko, Egis Klimas, y este aseguró que Lomachenko no se encontraba disponible para enfrentarse al vigente tricampeón mundial de peso ligero George Kambosos.

“Hablé con Klimas y me confirmó que Loma’ no estaría disponible para pelear con George. Cuando el Gobierno ucraniano dio su consentimiento, no obtuvimos una respuesta afirmativa de Loma’ y teníamos el presentimiento de que no habría combate”, comentó.

Di Bella hizo referencia al gobierno ucraniano porque el promotor Bob Arum aseguró en días recientes que el presidente Volodímir Zelenski junto con el ministro de Cultura habían aprobado que la pelea se celebrara para que hubiese “mejor publicidad” para la causa ucraniana, pero fue ‘The Matrix’ quien decidió seguir al frente de las armas para defender su país.

“Egis nos confirmó hoy que se quedará en Ucrania (Lomachenko), y es encomiable. Creemos que la pelea que está librando es mucho más grande que el boxeo. Y nuestros pensamientos y oraciones están con él y su familia, y con el pueblo ucraniano”, añadió Di Bella.

Lomachenko hubiese tenido la oportunidad de volver a la cúspide del deporte recuperando los tres títulos mundiales que perdió a costa de Teófimo López en 2020, quien a su vez los cedió ante el propio australiano Kambosos.

De esta manera el púgil seguirá defendiendo a su nación en Ucrania y habrá que esperar un poco más para ver nuevamente en acción a Lomachenko quien se subió al ring por última vez el pasado 11 de diciembre de 2021 ante el ghanés Richard Commey, triunfando por decisión unánime y consiguiendo la victoria 16 de su carrera (16-2).

