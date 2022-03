Ucranianos piden que supuesta amante de Putin sea expulsada de su lujoso escondite suizo

La crisis Ucrania-Rusia no sólo ha provocado que Estados Unidos y sus aliados “acorralen” al gobierno de Vladimir Putin con sanciones económicas para que baje las armas, sino que ahora los detractores directos del mandatario ruso en Ucrania, Rusia y Bielorrusia se están uniendo para exigir que su supuesta amante salga de Suiza.



De acuerdo con el Daily Mail, la petición exige a Suiza que expulse a la supuesta amante del hombre fuerte, Alina Kabaeva, de la villa de lujo donde se esconde al lado de sus hijos. Desde hace algunos años corre el rumor de que Kabaeva, de 38 años, es amante de Vladimir Putin y madre de unos niños secretos a quien nunca ha reconocido oficialmente.



La petición que ha sido publicada en change.org surge después de que se dio a conocer que la exgimnasta olímpica y medallista de oro fue enviada a un chalet privado en Suiza a principios de marzo en medio de la invasión de Ucrania.



“Es hora de que reúnas a Eva Braun con su Führer. A pesar de la guerra actual, Suiza sigue albergando a un cómplice del régimen de Putin”, dice la carta.



Si bien Alina Kabaeva y Vladimir Putin han sido fotografiados en varias ocasiones juntos, hasta ahora no se ha podido confirmar que los dos hijos de la exgimnasta sean del presidente ruso, sin embargo, se sabe que varios oligarcas rusos han otorgado propiedades, dinero y otros detalles a la familia de la ex medallista. Kabaeva intenta ser muy discreta, incluso, se deja ver muy poco en público y la última vez que lo hizo fue en diciembre del 2021.



“Nosotros, los ciudadanos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que actualmente somos víctimas de un inmenso sufrimiento, nos unimos para apelar a las autoridades suizas. El público acaba de enterarse de que la figura política y mediática rusa, y ex (gimnasta), Alina Kabaeva (en la foto), se esconde de las consecuencias de las sanciones impuestas a la Federación Rusa en su país”, afirma la petición que se publicó en alemán, francés e inglés y tiene más de 55.000 firmas.



“Ella es la esposa favorita del dictador delirante y criminal de guerra que ha estado atacando a traición a Ucrania durante las últimas semanas. Como apoya las actividades sociales en Rusia, ha estado intentando que los ciudadanos rusos se acostumbren a la realidad de las sanciones después de 2014“, se puede leer.



En la carta también se lamenta que Suiza mantenga “escondida” a la ex deportista: “Por primera vez en la historia moderna, su país ha violado su neutralidad, lo que ni siquiera hizo frente a la Alemania nazi en el siglo XX, y se unió a las sanciones contra Putin y su entorno. Y ahora estás permitiendo que su amante favorita y sus hijos se escondan dentro de las fronteras de tu estado”.



Si bien se dice que Alina Kabaeva está en Suiza, por ahora no ha salido una fuente confirmando que así sea, sin embargo, en change.org exigen la salida de la mujer que habría dado dos hijos a Vladimir Putin.



