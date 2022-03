Ximena Duque cuenta cómo terminó su exclusividad con Telemundo: todo empezó con una llamada telefónica

Un día Ximena Duque recibió una llamada telefónica, que pocos o nadie quiere acoger. Según le confirmó a Bárbara Bermudo, era su mánager quien llamaba. La actriz colombiana abrió su corazón con la ex conductora de Univision para su espacio Yo Soy Más, como parte de una conferencia internacional, que reunió a mujeres vencedoras; más de 2000 se congregaron en dicho acto. Y pues fue ahí, en esta plática, en donde la colombiana relató lo que su agente le dijo: “Ya no te vamos a necesitar”, es la frase más fuerte de su declaración.

La actriz protagonista de “Corazón Valiente” confesó que según le expresaron, por ciertos cambios en Telemundo ella ya no tendría exclusividad. Su mánager concretamente le dijo: “Ximena mira es que quería contarte que hay unos cambios en la televisión ahorita en la cadena y pues ya no te vamos a necesitar“. Después éste le confirmó que en efecto se quedaría sin exclusivas, así lo destacó la revista People en Español.

¿Pero, cómo funciona esto de las exclusividades? Según han explicado otras celebridades como la misma Ximena Duque y Adal Ramones, entre otros. Cuando tienes un contrato de exclusividad con la cadena, el actor o el conductor recibe un salario, aún cuando éste no trabaje. Es decir, en el caso de Ximena, si ella hacía telenovela le pagaban, y sino, también le pagaban porque era un talento exclusivo de Telemundo. Una vez terminada la exclusividad este pago llegaba a su final, y ya ella quedaba a disposición de algún proyecto en el que se solicitara su participación, en el cual ella quisiera audicionar, ya sea con Telemundo u otra cadena.

La noticia no fue fácil de asimilar. Porque en su matrimonio con Jay Adkins ella también era una parte activa en las aportaciones económicas familiares, es decir, la actriz no compartía su vida con el empresario dejando que éste corriera con todos los gastos del hogar. La anécdota de esta experiencia, sobre todo por la conversación con Bárbara Bermudo para el espacio Yo Soy Más, es que Ximena Duque era y es más que una actriz. Perderlo todo, en relación a la exclusividad, le permitió a ella encontrarse a sí misma en un nuevo mundo, porque esto le permitió descubrir que ella podía ser algo más y en la actualidad es una empresaria de éxito.

En la cuenta de Instagram de Bárbara Bermudo se puede encontrar un video en el que se aprecia una parte del evento de Yo Soy Más, en el que se puede ver entre el público a la actriz Ximena Duque y a la ex conductora de Un Nuevo Día, Rashel Díaz.

Sobre la participación de Rashel Díaz y Ximena Duque en este taller conferencia anual de Yo Soy Más, Bárbara Bermudo dijo lo siguiente: “Inicio esta nueva semana con el 💗 inflado por la manifestación de Dios en la vida de miles de mujeres durante la conferencia @yosoymasoficial Más Que Vencedora”.

“Gracias a todas las #mujeresmasquevencedoras que dijeron presente en nuestra conferencia para ser renovadas y entendiendo que sólo hay grandes propósitos en la vida de cada una de ellas. Gracias Ximena Duque y Rashel Díaz por aceptar mi invitación. No se imaginan la semilla que plantaron en la vida de estas hermosas mujeres, sus testimonios, más allá del profesional, calaron hondo y pudimos conocer que detrás de mujeres imparables y exitosas”. View this post on Instagram A post shared by Barbara Bermudo Oficial (@barbarabermudo)

