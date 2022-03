Myrka Dellanos: “Hay que disfrutar la vida y no tomar todo tan en serio”

Myrka Dellanos compartió un mensaje con sus seguidores de Instagram al publicar un video en el que sus compañeras de La Mesa Caliente le dedican una linda serenata en el set del programa de Telemundo.

Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe le cantaron una canción a Dellanos, en un ambiente divertido y alegre, mientras la presentadora disfrutaba de la canción.

“Hay que disfrutar la vida y no tomar todo tan en serio”, escribió Dellanos para acompañar el video de la serenata. “Serenata en vivo!! Que les pareció? Como disfrutamos!””, también agregó en su texto.

Este video hasta el momento tiene más de 27,000 reproducciones y muchos comentarios de personas que disfrutaron del momento y además expresaron que les gusta mucho el programa que conducen las cuatro mujeres.

Myrka Dellanos frecuentemente presume de su cuerpo en sus redes sociales. Hace algunos días publicó una fotografía luciendo un outfit casual de jeans y una camisa de manga larga en el que la estrella fue su cinturita de avispa.

“La vida se va en un abrir y cerrar de ojos… Así comencé mi último libro! Como comienzo el próximo? ¡Háganme sugerencias aquí! Happy weekend”, escribió para acompañar las imágenes.

Hace algunos días también la presentadora recibió críticas por parte de los seguidores de la cuenta de Instagram de Telemundo, pues muchos de ellos aseguraron que Myrka Dellanos está “irreconocible”.

Las personas hicieron referencia a su apariencia física, especialmente a su rostro. “Va por el mismo camino que la hija cirugía cirugía no se parece nada a Myrka Dellanos”, “Excelente profesional pero se pasó de filtro, cirugía o botox. Ni se parece a la que fue”, “No se parece a ella misma”, “De su trabajo nadie discute. Lo que pasa que ya no se parece a Myrka”, “Fue muy linda en sus tiempos, pero se arruinó su rostro” y “No se parece a ella, estas mujeres por no avejentar, se transforman”, escribieron en la publicación que hizo el canal para resaltar uno de los outfits que lució Dellanos en La Mesa Caliente durante esa semana.

