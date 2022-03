Comparan agresión de Will Smith con el cabezazo de Zinedine Zidane y el derechazo de Rougned Odor

Cualquier cantidad de reacciones, memes o comentarios relacionados con el deporte se han hecho sentir por la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los Premios Oscar 2022. Y eso que se trata de una gala del séptimo arte, no de la industria deportiva.

Por ejemplo, la página de fútbol Goal.com comparó esta agresión de Will Smith con el cabezazo que le dio Zinedine Zidane en el pecho a Marco Materazzi en la final del Mundial Alemania 2006. El francés terminó expulsado en la prórroga y los italianos se consagraron en la tanda de penales.

Bleacher Report, por su parte, compartió en su cuenta de béisbol el derechazo que le conectó Rougned Odor a José Bautista durante un juego de serie regular entre Rangers de Texas y Azulejos de Toronto en mayo de 2016. “¿Quien lo hizo mejor?”, publicó el medio neoyorquino. Who did it better? pic.twitter.com/1glfU18qlh— B/R Walk-Off (@BRWalkoff) March 28, 2022

Vale destacar que Wil Smith reaccionó de estas forma en vista de que Chris Rock hizo un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, quien tiene el cabello rapado porque padece de alopecia. Smith, quien luego del insólito episodio terminó llevándose el Oscar a Mejor Actor, ofreció una disculpa.

“Quiero pedir una disculpa a la Academia, y a todos los nominados de mi categoría. Es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, no se trata de eso, se trata de darle luz a las personas. El arte imita la vida, me vi como el padre loco, como le decía a Richard, pero el amor te lleva a hacer cosas locas. Espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Otros memes sobre la bofetada de Will Smith

El Celta no perdona aquel piscinazo de Cristiano en 2014 https://t.co/YPpI3W7a5k pic.twitter.com/6dwr3vmYJw— memedeportes (@memedeportes) March 28, 2022

Never even saw it coming 🥴 pic.twitter.com/yltaMuZiAV— B/R Football (@brfootball) March 28, 2022

Esto ya se ha visto. pic.twitter.com/Hxd4n06v9z— Humberto Perozo Suárez (@kikoperozo) March 28, 2022

Los italianos también se llevaron un golpe https://t.co/MG82Fj4nzA pic.twitter.com/rvSAliM5Hx— memedeportes (@memedeportes) March 28, 2022

Will Smith se la re puso a Chris Rock en los #Oscars Pero miren el detalle de la mano izquierda con la guardia arriba, el tipo hizo de Ali, algo de boxeo entrenó ❤️ pic.twitter.com/e2cbRdfzUX— Andrés Córdoba (@AndresCrba) March 28, 2022