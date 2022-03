Elton John recuerda al niño ucraniano que no pudo adoptar por ser gay

En 2009, mientras visitaba un orfanato en las afueras de Donetsk, Ucrania, como parte de su trabajo de caridad contra el SIDA, Elton John quiso adoptar allí a un niño, portador del virus, de 14 meses llamado Lev, con el que sintió una conexión instantánea.

“David y yo siempre hemos hablado sobre la adopción, David siempre quiso adoptar un niño y yo siempre dije ‘no’, pero después de haber visto a Lev me encantaría adoptarlo. No sé cómo hacemos eso, pero me ha robado el corazón y le ha robado el corazón a David y sería maravilloso si pudiéramos tener un hogar”, confesó en ese entonces en una conferencia de prensa.

Sin embargo, adoptar al niño de Ucrania resultó legalmente complicado para John y Furnish: los funcionarios ucranianos los consideraron padres inadecuados, pues no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Como era gay, no me permitieron hacerlo”, contó el cantante en el podcast ‘Dua Lipa: At Your Service’ sobre este episodio muy personal de su pasado que acabó modificando para siempre su futuro porque le hizo replantearse si realmente había renunciado para siempre a la paternidad.

“Después de que pasara todo eso, David me dijo: ‘Bueno, ¿qué piensas de la posibilidad de tener hijos?’. Siempre le había dicho que no, pero ese niño me estaba mandando un mensaje. David me animó diciendo que podía ser padre, y fue entonces cuando decidimos tener a nuestros hijos, todo gracias a ese niño de Ucrania“, mencionó Elton John en la conversación que entabló con Dua Lipa.

Elton y David tuvieron dos hijos en el Reino Unido a través de un sustituto: Zachary, nacido el día de Navidad de 2010, y Elijah, nacido en enero de 2013, mientras que Lev fue acogido por su abuela, Yulia.

A pesar de que se le bloqueó la adopción, John supuestamente ayudó a Lev, su hermano Arten y su abuela a mudarse a la seguridad de Lviv, una ciudad al otro lado del país.

Elton, quien es un destacado activista y patrocinador de las organizaciones involucradas en la lucha contra el VIH/SIDA en todo el mundo, visita regularmente Ucrania por la causa.

