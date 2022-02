Elton John llama “pequeño bastardo” a Putin durante concierto en Nueva Jersey

El conflicto armado que, de momento, involucra a Ucrania y Rusia se convirtió esta semana en el asunto protagonista de la actualidad internacional.

Casi de inmediato, distintos países, así como figuras del deporte, de la música y del espectáculo anunciaron su rechazo contra el accionar ruso y decidieron clamar el fin de la guerra.

Ya se pudo ver un Javier Bardem pararse en medio de una manifestación que tuvo lugar en la Embajada de Rusia en Madrid, España, el pasado 24 de febrero, para hacer un llamamiento para estar “a la altura de recepción y cuidado” de los refugiados que va a provocar la “violación” de la soberanía territorial de Ucrania por parte de Rusia.

“He venido a título personal a expresar mi condena a este ataque tan absurdo y cruel por parte de Putin a Ucrania”, sentenció Bardem en una entrevista que concedió a Efe.

Incluso, un Sean Penn, quien en estos momento se encuentra en Kiev documentando la invasión que sufre el país por parte de las tropas rusas y así poder “contarle al mundo la verdad”.

Y recientemente, Elton John. El cantante británico se unió a esas voces alrededor del mundo que han condenado el conflicto bélico y durante un concierto en Nueva Jersey, se refirió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un “pequeño bastardo”.

Elton se presentó este viernes, 25 de febrero, en la ciudad de Newark como parte de su gira de despedida de los escenarios y tomó un momento para expresar su solidaridad con los ucranianos, a quienes dedicó su éxito de 1974 “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, según el diario NJ.com.

El icono de la música recordó que ha visitado Ucrania muchas veces como parte de su fundación contra el sida, tras lo cual afirmó que “algunas personas son espantosas, ¿no?” refiriéndose al presidente ruso.

“Absolutamente espantoso. No hay justificación para esto. Pequeño bastardo, lo odio” Elton John

El famoso intérprete de ‘Your Song’ obtuvo como respuesta un fuerte aplauso de unas 15,000 personas que acudieron al Prudential Center de Newark para su concierto “Farewell Yellow Brick Road”, que estaba previsto para abril del 2020 y fue reprogramado para este año.

