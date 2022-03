Jada Pinkett se pronuncia después de que Will Smith golpeó a Chris Rock en los Oscar 2022

Chris Rock se burló de Jada Pinkett Smith, que sufre de pérdida de cabello, previo a anunciar el Oscar al Mejor Documental en la 94 entrega de los premios de la Academia, que se celebraron el pasado domingo, 27 de marzo.

El comediante comparó a Jada con la actriz Demi Moore en la película “G.I. Jane”, en la que Moore interpreta a una soldado de élite con la cabeza rapada. Esto hizo enfurecer a Will Smith y sin dudarlo se paró de su asiento para subir las escaleras y propinarle una bofetada a Rock.

Tras regresar al lugar que se le había asignado al lado de su mujer, el protagonista de “King Richard” le gritó dos veces a Chris que dejara de hablar de su esposa empleando palabras completamente altisonantes que se escucharon de manera clara en la transmisión del evento, generando desconcierto y sorpresa.

Hasta ahora Jada Pinkett se había mantenido en silencio, pero ya abordó la situación y ha lanzado a través de sus redes sociales una breve declaración que reza: “Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso”, se lee en una imagen que compartió en Instagram.

La esposa de Will no ofreció ningún contexto en el pie de foto, aunque parece que es al altercado a lo que se refiere. Si bien, se espera que los Smith aborden todo el fiasco en su programa “Red Table Talk”, donde Jada ya habló abiertamente sobre su alopecia.

Will Smith, por su parte, calificó su comportamiento como “inaceptable e inexcusable” y dijo que estaba avergonzado por sus acciones: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué”, reconoció en una publicación.

Después del incidente, Smith ganó la estatuilla a Mejor Actor por su interpretación en “King Richard” y durante su discurso pronunció entre lágrimas: “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados”, pero sin mencionar directamente a Chris Rock. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Sigue leyendo: El altercado entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 no fue planeado

– Will Smith y Chris Rock elevan sus seguidores en Instagram tras altercado en los Oscar 2022

– Qué es la alopecia que padece Jada Pinkett Smith y de la que se burló Chris Rock