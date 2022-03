Will Smith y Chris Rock elevan sus seguidores en Instagram tras altercado en los Oscar 2022

El domingo 27 de marzo, el día que se celebró la 94 edición de los Premios Oscar, Will Smith mantenía la cantidad de 60 millones de seguidores en Instagram, mientras que a Chris Rock lo seguían apenas 4.6 millones, pero después del incómodo momento que protagonizaron en la gala cada uno elevó esos números.

Perfil en Instagram de Will Smith y Chris Rock el día 27 de marzo.

Durante el show de los Premios de la Academia Will abofeteó al comediante Chris Rock después de que hizo una mala broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Previo a presentar el premio a Mejor Documental, Chris hizo algunos chistes y entre ellos dijo que esperaba ver a Jada en la secuela de ‘G.I Jane’, debido a que estaba rapada, aunque la realidad es que ella sufre de pérdida de cabello.

Fue entonces cuando Will irrumpió en el escenario del Dolby Theatre para darle una fuerte cachetada a Rock. Luego volvió a su asiento junto a su mujer y le gritó dos veces al cómico: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

El momento dejó al público atónito e inmediatamente las redes sociales explotaron al respecto sobre todo en los perfiles de Instagram de los involucrados, pues así como los usuarios acudieron a dejar sus opiniones en la sección de comentarios también muchos otros comenzaron a seguirlos.

Chris Rock ahora cuenta con 5.4 millones de followers y Will Smith, por su parte, aumentó 2 millones lo que lo llevó a la cifra de 62 millones.

Hace unas horas, fue en dicha plataforma donde Will hizo pública una disculpa directa a Chris por haberlo agredido: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó.

También ofreció una disculpa a la Academia, los productores del programa, los asistentes y al público que apreció el altercado, además de reconocer que “la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”.

