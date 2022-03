Alicia Machado se desnuda y pregunta en Instagram: ‘¿Sirve de algo?’

Alicia Machado como muchas otras celebridades ha decidido quitarse la ropa en las redes sociales. Pero a su acción le ha sumado una pregunta directa a sus fans: “¿Sirve de algo?”. Se desconoce la respuesta que pudo haber recibido de sus seguidores. Probablemente algunos le dijeron que sí e incluso pudieron pedirle más. ¿Será que esto la lleva a abrir una cuenta en OnlyFans? Nadie lo sabe.

Cabe recordar que la antigua Miss Universo ha posado en tres ocasiones para la revista Playboy y lleva tiempo insinuando que quizá repita una cuarta vez como conejita, pero aún no hay novedades acerca de esos planes, según destacó el portal de Showbiz.

A falta de una llamada de la mítica publicación para aparecer de nuevo en sus páginas, siempre puede mostrar su impresionante cuerpo en Instagram. Alicia ha compartido fotos reveladoras a lo largo de los años en esa plataforma, aunque sin perder nunca el toque artístico ni violar la estricta censura de la plataforma. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

La última de todas ha sido un selfie en el que aparece completamente desnuda y tumbada boca abajo sobre la cama, con un aspecto impresionante. Esta es la imagen que compartimos arriba. Otro aspecto que le gusta exponer en la plataforma es un look que está teniendo mucho éxito: vestir trajes sastres. Con los además insinúa la falta de ropa interior, sobre todo la falta de sostén. View this post on Instagram A post shared by ANGEL RAMOS (@angelramoos)

Este tipo de atuendos en verdad le están funcionando. Porque además de que es un look profesional, ella en verdad se ve sexy. La favorece también su estatura, porque los traje sastres a la medida pretenden ser destacar la completa estructuras óseas de quien los viste.

Ahora además Alicia Machado puede destacar con ellos su estrecha cintura, y es que tras salir de La Casa de los Famosos, la venezolana se ha destacado por lograr alcanzar una imagen nuevo y rebitalizada.

Lee más sobre Alicia Machado:

Debajo del saco naranja Alicia Machado sólo llevaba un sostén negro

Alicia Machado se unta gel por el cuerpo mientras muestra la tanguita antes de ir a entrenar

Alicia Machado mostró su tanguita en un sensual vestido de transparencias negras